Fiscalía imputa cargos por homicidio y homicidio agravado en varios municipios de Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio y homicidio agravado a varias personas en diferentes municipios de Cundinamarca, tras una serie de operativos realizados en Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Girardot y Venecia. Las investigaciones revelaron casos de violencia con armas blancas y de fuego, relacionados con riñas e intolerancia. Varios de los acusados aceptaron los cargos, mientras que otros enfrentarán medidas de aseguramiento.

Según el informe oficial de la entidad acusadora, por estos hechos, fiscales de la Sección Cundinamarca imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de homicidio y homicidio agravado. La contundencia de las pruebas fue determinante, confirmándose en las diligencias que algunos de los capturados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía .

Los operativos se llevaron a cabo en Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Girardot y Venecia, revelando un preocupante aumento de la violencia y la intolerancia en el departamento. Se han presentado situaciones lamentables que involucran armas blancas y de fuego, generando conmoción en la comunidad y dejando un saldo trágico de víctimas mortales. La Fiscalía General de la Nación ha sido enfática en la importancia de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, asegurando que todos los casos se están investigando con rigor y profesionalismo, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados. \Uno de los casos que generó mayor atención por parte de las autoridades ocurrió en Soacha. Según la investigación, Rosa Emperatriz Páez Vallejo presuntamente atacó con un arma cortopunzante a otra mujer mientras la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento comercial del barrio Ciudad Latina. En Facatativá, se judicializó a Luis Saúl Uribe Porras por un crimen ocurrido el 26 de febrero en el barrio Cartagena. La Fiscalía detalló que el procesado, a bordo de una motocicleta, habría disparado en varias oportunidades contra la víctima que se encontraba en vía pública. En el mismo municipio, pero en el barrio La Arboleda, Robinson Andrey Maldonado Ciro fue procesado por un ataque el 21 de marzo en el que habría herido con un arma cortopunzante a un hombre en el pecho, causándole la muerte. En Fusagasugá, el 14 de marzo, Jeison Esteven Sánchez Velásquez y Esneyder Camilo Valero Méndez se vieron involucrados en un altercado donde habrían causado la muerte con arma blanca a un hombre en vía pública del barrio Gaitán. La gravedad de las riñas y la intolerancia son evidentes en estos casos, mostrando la necesidad de un trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad para prevenir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana.\En Girardot, la captura de Armando Jiménez Aramendiz se produjo tras una alerta a la Policía Nacional sobre una riña en el barrio La Estación. El ente investigador precisó que los uniformados capturaron en flagrancia a Armando Jiménez Aramendiz, quien momentos antes habría herido con un cuchillo a la víctima. Tras el ataque, la víctima fue llevada a un centro médico donde falleció. Finalmente, en Venecia, Raúl Roldad Mora fue vinculado a un proceso por un hecho de intolerancia en la vereda Las Mercedes, donde hirió en distintas ocasiones a un hombre con arma cortopunzante, ocasionándole la muerte. Tras las audiencias, se determinó que cuatro de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa en centro carcelario. Por su parte, Roldad Mora y Jiménez Aramendiz cumplirán detención domiciliaria. La Fiscalía recordó que todas las actuaciones se rigen bajo los preceptos de presunción de inocencia mientras se resuelve su situación jurídica definitiva. La sociedad espera que se haga justicia y que se tomen medidas para prevenir futuros actos de violencia, promoviendo la convivencia pacífica y el respeto por la vida





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