Fiscalía imputará a 'Calarcá' por delitos de lesa humanidad y espera reactivación de orden de captura

La Fiscalía General de la Nación imputará formalmente a Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', por delitos de lesa humanidad. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, espera que el presidente Gustavo Petro reactive las órdenes de captura contra el líder disidente, destacando la incompatibilidad de sus acciones con su rol en la mesa de negociación.

La Fiscalía General de la Nación citará formalmente a Alexander Díaz Mendoza, conocido bajo el alias de ' Calarcá ', para imputarle cargos por delitos de lesa humanidad . La fiscal general, Luz Adriana Camargo , confirmó esta importante decisión y detalló que el ente acusador espera la reactivación de las órdenes de captura contra el líder insurgente por parte del presidente Gustavo Petro .

La determinación se produce tras la documentación de crímenes cometidos por 'Calarcá', incluso después de su designación como negociador en el proceso de paz. Camargo reveló que se ha puesto en conocimiento del Ejecutivo el expediente que detalla las conductas punibles que se le imputan al cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias. La fiscal enfatizó que los actos presuntamente cometidos por 'Calarcá' son incompatibles con su rol como representante en una mesa de diálogo. \En una entrevista para Caracol Radio, la fiscal Camargo explicó que la solicitud de imputación detalla minuciosamente los casos documentados de delitos que 'Calarcá' habría cometido después de ser designado vocero representante. La fiscal hizo referencia a pruebas recabadas, incluyendo un control militar en julio de 2024, que sugieren la responsabilidad de 'Calarcá' en la muerte de un líder social, entre otras investigaciones. Estas evidencias respaldan la necesidad de reactivar su captura, según la Fiscalía. La fiscal confía en que el presidente Petro actuará prontamente en respuesta a la solicitud de la Fiscalía, lo que incluye la fijación de una fecha para la audiencia de imputación. El objetivo es que el mandatario conozca las razones por las cuales la Fiscalía considera que 'Calarcá' no debe permanecer en la mesa de negociación. La decisión de reactivar la orden de arresto compete exclusivamente al presidente colombiano, y la Fiscalía espera una pronta respuesta. \La situación se agrava por el hecho de que el EMBF, liderado por 'Calarcá' como máximo líder del Bloque Jorge Briceño, es una escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. Este contexto resalta la importancia de la acción de la Fiscalía y la necesidad de una postura clara por parte del Gobierno Nacional. Se ha cumplido el plazo de una semana otorgado por la fiscalía al gobierno para reactivar la orden de arresto, y la incertidumbre persiste mientras el Ejército continúa operando en la zona de influencia del EMBF. La situación plantea desafíos significativos para el proceso de paz y exige una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado. La Fiscalía se mantiene firme en su postura de que los delitos de lesa humanidad no pueden ser tolerados, y que la justicia debe prevalecer independientemente del estatus de los implicados





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