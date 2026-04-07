Fiscalía imputará cargos por homicidio culposo a conductor involucrado en accidente de la Avenida Mutis

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por homicidio culposo a Rubén Romero, conductor del vehículo implicado en el accidente de la Avenida Mutis en Bogotá, en el que murieron dos personas. La audiencia está programada para el 15 de abril de 2026. Paralelamente, avanza el proceso contra Edwin Delgado, propietario del carro, por homicidio con dolo eventual.

La Fiscalía General de la Nación ha programado la imputación de cargos por homicidio culposo contra Rubén Romero , el conductor señalado como responsable del fatal accidente ocurrido en la Avenida Mutis de Bogotá el año pasado. Este evento trágico, que costó la vida a dos personas, marca un hito en un proceso legal que busca esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar la responsabilidad penal del implicado.

La audiencia de imputación ha sido fijada para el 15 de abril de 2026 a las 12:00 del mediodía en el complejo judicial de Paloquemao, un paso crucial en la etapa preliminar del caso, donde se presentarán las pruebas y argumentos que sustentan la acusación. El abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, ha indicado que la imputación se basa en la presunta conducta de Romero antes del choque, incluyendo el consumo de licor y la compañía con el propietario del vehículo en un establecimiento comercial. \El accidente, que cobró la vida de Viviana Marcela Suárez Isaza y otra persona que se desplazaba con ella en motocicleta, ha generado una profunda consternación. Según la hipótesis de la Fiscalía y la representación legal de las víctimas, ambos se dirigían a su lugar de trabajo cuando fueron arrollados. La investigación se centra en la posible responsabilidad de Romero, considerando factores como el presunto exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo, elementos que habrían contribuido a la fatal colisión. Adicionalmente, se investiga la participación de Edwin Delgado, propietario del vehículo, a quien se le imputó el delito de homicidio a título de dolo eventual, y se espera que sea llamado a juicio en las próximas semanas. La Fiscalía ha presentado el escrito de acusación en contra de Delgado, marcando un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. El proceso contra Delgado se llevará a cabo ante el Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, donde se definirán los próximos pasos del caso.\Una preocupación latente en el proceso es la presunta salida del país de Rubén Romero después del accidente, lo que podría obstaculizar su comparecencia ante la justicia. Sin embargo, el abogado de las víctimas ha asegurado que esta situación no detendrá el avance del caso. En caso de que Romero no se presente a la audiencia de imputación, la Fiscalía podrá emitir nuevas citaciones y, de persistir la inasistencia, recurrir a mecanismos legales como la contumacia o la declaración de persona ausente. Estas figuras jurídicas permiten que el proceso continúe, garantizando la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley, incluso en ausencia del acusado, siempre que se cumplan los requisitos legales de notificación o de imposibilidad de ubicarlo. La Fiscalía está comprometida en garantizar que la justicia prevalezca y que los responsables del accidente rindan cuentas por sus actos, sin importar los obstáculos que puedan surgir en el camino





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