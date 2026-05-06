Fiscalía incauta bienes vinculados a escándalo de lavado de activos de Lili Pink y su conexión con empresas panameñas

La Fiscalía consolidó los bienes relacionados con el escándalo de lavado de activos y contrabando de Lili Pink, vinculando a Max Marvin Abadi Harari y su hijo David con empresas panameñas. Se incautaron propiedades en varios departamentos y se investigan más bienes a nombre de terceros.

Tras una semana de operativos, la Fiscalía logró consolidar los bienes vinculados al escándalo de lavado de activos y contrabando de la empresa Lili Pink , en el que se descubrió el rastro del colombo panameño Max Marvin Abadi Harari y su hijo David, quienes abandonaron el país antes del operativo.

Según el proceso de extinción de dominio iniciado, los investigadores determinaron que la mayoría de bodegas y locales asociados a este entramado societario, que habría lavado cerca de 763 mil millones de pesos, están conectados con empresas panameñas como Nepal Blue SA, Bestsea Blue SA, Lili Brand Inc, Mail Blue SA y Greenland Point Fundation. Aunque los investigadores destacan que el presunto cerebro de la operación no tiene bienes a su nombre en Colombia, una investigación de EL TIEMPO reveló nexos con traspasos de locales en centros comerciales exclusivos, predios rurales y urbanos, y otros bienes en al menos 8 departamentos que están siendo incautados por la Fiscalía.

Entre los casos, David Abadi traspasó a la firma panameña Nepal Blue SA un predio de 500 millones de pesos en Soledad (Atlántico). Otro ejemplo es un predio en el norte de Bogotá, vendido por Max Abadi por 4.300 millones de pesos a la misma compañía. En 2022, se ejecutó una operación similar con un predio en las afueras de Bogotá, tasado en 978 millones de pesos.

La Fiscalía también identificó traspasos de bienes costosos entre otras empresas vinculadas a los Abadi. Uno de ellos es un predio urbano en Bello (Antioquia), valorado en 1.940 millones de pesos, que Fast Moda SAS vendió a Best Mountain SA en 2022. Esta modalidad se repitió con otra propiedad en Medellín, a nombre de Innova Quality SAS, adquirida por Mail Blue SA. En Sabaneta, otro predio de 1.700 millones de pesos pasó de Innova Quality a Twome SA.

Transacciones similares por más de 30 mil millones de pesos se realizaron en Santa Marta, Barranquilla, Popayán, Yopal, Cartagena, Tunja, Bogotá y Soacha, donde aparecen empresas como Maxjoy SA, Green Chile SA y Greenland Point Foundation. Entre los bienes incautados figuran camionetas de alta gama como Toyota 4 Runner y Prado, a nombre de Pink Life SAS. Ahora, la Fiscalía verifica si existen más bienes del entramado a nombre de terceros vinculados a las compañías panameñas





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