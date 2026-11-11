Fiscalía investiga a exgerente de campaña de Santos por fraude y enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la Nación acusa a José Roberto Prieto Uribe de fraude procesal y enriquecimiento ilícito tras un aporte de USD 1 millón de Odebrecht a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014.

El 11 de noviembre de 2024 un juez de control de garantía en Bogotá aprobó la imputación de la Fiscalía General de la Nación contra José Roberto Prieto Uribe, exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. La acusación se centra en delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares vinculados a un aporte de USD 1 millón de la multinacional Odebrecht.

Detalles del aporte y la contratación

Según la Fiscalía, Odebrecht habría pagado el monto a través de Paddington Ventures, filial de la agencia Sancho BBDO, que mantenía cuentas en el exterior. El contrato, firmado en 2014, tenía como objetivo realizar estudios y hacer seguimiento a la candidatura de Santos. La Fiscalía sostiene que el aporte no fue reportado ante las autoridades electorales, violando los topes de financiación de la campaña.

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El documento presentado por Prieto Uribe registró gastos totales de COP 13.503.047.446,30 y no incluyó donaciones de ningún tipo. La fiscal del caso argumenta que el dinero de reposición de votos, de COP 576 millones, se obtuvo gracias a la inducción en error a los magistrados del Consejo Nacional Electoral y a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Posiciones de las partes involucradas

Prieto Uribe negó los cargos y sostuvo que no comprendía en qué momento habría cometido los delitos. Su defensa, encabezada por el abogado Jesús Albeiro Yepes, alegó vacíos en la imputación y pidió que no se impartiera legalidad a la acusación.

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La jueza de control de garantías concluyó que la Fiscalía había descrito satisfactoriamente el contrato y el contexto fáctico. Sin embargo, señaló que el análisis probatorio de los hechos se discutiría en la etapa de juicio y no durante la imputación.

Impacto y próximos pasos

La investigación por el aporte de USD 1 millón sigue abierta y lleva a Prieto Uribe a enfrentarse a un nuevo proceso judicial. La Fiscalía archivó una investigación por otro contrato de Sancho BBDO y Odebrecht de COP 2.500 millones en 2015, considerando los pagos justificados. El caso pone de relieve la necesidad de transparencia en la financiación electoral y la supervisión de los contratos con agencias de publicidad.

El proceso judicial continuará con la etapa de juicio, donde se evaluarán las pruebas y se determinará la responsabilidad de Prieto Uribe en relación con los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía mantiene su posición de que el aporte violó los topes electorales y permitió la obtención de recursos indebidos para la campaña de Santos.