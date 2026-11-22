La Fiscalía General investiga a la exprimera dama Verónica Alcocer tras revelaciones de la exasesora Eva Ferrer sobre posibles actos de corrupción y tráfico de influencias.

La Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación formal contra Verónica Alcocer, la exesposa del expresidente Gustavo Petro, tras recibir evidencias digitales que sugieren su participación en una red de influencias y posible corrupción. Esta acción legal se deriva de las acusaciones presentadas por Eva Ferrer, quien sirvió como asesora presidencial durante el periodo 2022-2026. La exasesora, de nacionalidad catalana, entregó más de 40 gigabytes de información recuperada del teléfono celular de Alcocer, incluyendo chats, fotografías y grabaciones de audio que detallan su relación cercana y los beneficios recibidos.

Denuncias de tráfico de influencias y cocaína

Eva Ferrer ha señalado públicamente a la exprimera dama por presuntamente transportar cocaína hacia Venezuela, un cargo grave que ha impulsado la recolección de pruebas forenses y digitales. El material entregado a las autoridades busca respaldar estos señalamientos y demostrar cómo la exasesora utilizaba su cercanía con la familia presidencial para obtener ventajas. Las comunicaciones recuperadas revelan una dinámica donde Alcocer recibía atenciones especiales y servicios personalizados que van más allá de lo que sería esperado en un entorno político ordinario.

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Contraste entre declaraciones públicas y audios privados

Aunque Verónica Alcocer definió su vínculo con Ferrer como simplemente "profesional" y negó que la catalana fuera una persona de su confianza, las pruebas contradictorias son contundentes. Un mensaje de voz enviado por Alcocer el 21 de diciembre de 2021 muestra un trato íntimo y familiar que desmiente su versión pública. En la grabación, la exesposa del expresidente le dice a Ferrer: "Amiga hermosa, que tengas un feliz vuelo, que regreses delicioso, duerme mucho, descansa, relájate en ese vuelo y nada, mijita, gracias por tanto. Ya te estamos extrañando en esta casa".

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Acceso a logística personal y seguridad de alto nivel

Las investigaciones indican que la nacionalidad catalana de Ferrer le permitió asumir tareas críticas de logística personal para Alcocer, desde la organización de viajes hasta la gestión de artículos de lujo. La cercanía era tal que el conductor y escolta oficial de la exprimera dama, identificado en las comunicaciones como Iván, se ponía a disposición de Ferrer para recogerla al aterrizar en Colombia desde Barcelona. En una de las llamadas, se le informa a Iván, jefe de seguridad de Alcocer, que la exasesora ha llegado y espera instrucciones para ser trasladada, evidenciando un privilegio de seguridad que no corresponde a una asesora externa.

Impacto en la agenda política del gobierno Petro

Más allá de la esfera personal, las evidencias sugieren que la presencia de Ferrer interfirió en la agenda política del entonces presidente Gustavo Petro. Durante la campaña electoral, Verónica Alcocer solicitó y facilitó que la exasesora participara en encuentros privados con empresarios, permitiéndole observar y posiblemente influir en las conversaciones del candidato. Este acceso privilegiado a espacios de toma de decisiones y contactos clave con sectores económicos eleva la gravedad de la investigación, ya que apunta a una posible utilización del cargo público para fines personales o de terceros.