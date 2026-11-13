Fiscalía investiga envenenamiento con talio de Alicia Graham por denuncia de su familia

La Fiscalía General de la Nación investiga a Juan de Bedout Vargas por la muerte de Alicia Graham. La denuncia incluye pruebas de talio y alertas previas antes de su fallecimiento en 2021.

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra Juan de Bedout Vargas por la presunta muerte por envenenamiento con talio de su esposa, Alicia Graham. Este proceso se fundamenta en una denuncia formal presentada recientemente por la familia de la fallecida, quien sostiene que hubo una manipulación sistemática de las circunstancias que rodearon el deceso de Graham, ocurrido el 17 de agosto de 2021.

El expediente asignado a la Unidad de Vida del Ministerio Público recopila evidencia sustancial que contradice la versión de muerte natural. Entre los documentos clave figuran chats, entrevistas, mensajes de voz y, crucialmente, un examen toxicológico de orina emitido por una clínica el 14 de agosto de 2021. Este resultado, que confirmó la presencia de talio, no aparecía registrado en la historia clínica oficial entregada a los allegados de la víctima tres días antes de su fallecimiento.

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Pruebas toxicológicas y omisiones clínicas

El análisis forense indica que la concentración de talio detectada en la muestra enviada el 14 de agosto constituye una pieza de evidencia central en la acusación contra Juan de Bedout Vargas. La familia de Alicia Graham argumenta que la ocultación de este informe en la historia clínica oficial sugiere un encubrimiento intencional de la causa real de la enfermedad. Esta discrepancia entre el reporte clínico privado y el documento oficial es el punto de partida para que los fiscales determinen si existió una acción deliberada para enmascarar el envenenamiento.

Además de la evidencia física, la denuncia destaca las advertencias claras que Alicia Graham realizó durante julio de 2021. Según los registros incluidos en el caso, la mujer comunicó a su médico tratante, el doctor Porto, que sus dolores se habían intensificado y que casi no podía caminar. Ella expresaba su convicción de que los síntomas se debían a una nueva exposición a talio y señalaba que los medicamentos actuales no tenían efecto alguno sobre su deterioro físico.

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Alertas previas y movimientos sospechosos

Las comunicaciones registradas entre el 7 de julio y el 11 de julio de 2021 demuestran que Alicia Graham era consciente del peligro que corría. La denuncia detalla que, ante la ausencia de mejora, ella solicitó explícitamente ayuda a su hermana para investigar a los empleados de su hogar, temiendo que alguno de ellos estuviera involucrado en la estrategia de envenenamiento. Esta desesperación por encontrar la fuente del toxino contrasta con la inacción percibida por sus allegados.

Un aspecto crítico de la investigación es el comportamiento de Juan de Bedout Vargas durante el viaje a Europa de la pareja. A pesar de la insistencia de varias personas cercanas y de los graves síntomas que presentaba Alicia Graham, el esposo no la derivó a atención médica especializada en el extranjero. Tras regresar al país el 29 de julio de 2021, la mujer decidió no regresar a su residencia familiar hasta que se realizaran las investigaciones pertinentes, estableciendo temporalmente su domicilio en la residencia de una pariente para aislarse de posibles amenazas.

Contexto jurídico y el caso Zulma Guzmán

El abogado penalista Wilson Ruiz, especialista en el caso, señaló que la Fiscalía iniciará su trabajo sobre la base de un año de investigación preliminar ya realizada por la firma del abogado David Espinosa, contratada por la familia Graham Sardi. Esta ventaja procesal permite a los fiscales no comenzar desde cero, sino validar y expandir la evidencia recopilada por los defensores de la víctima. Ruiz enfatizó que es fundamental corroborar las declaraciones de Alicia Graham ante su médico y personas de su entorno cercano, quienes conocían su sospecha de estar siendo envenenada.

La complejidad del caso se ve ampliada por el paralelismo con la investigación contra Zulma Guzmán en Reino Unido y Colombia. El jurista Wilson Ruiz explicaba que la audiencia de extradición de Guzmán fue aplazada hasta febrero para evaluar las garantías de debido proceso en Colombia. Este retraso se atribuyó a falta de coordinación de la Fiscalía al presentar pruebas tardías, como el allanamiento al casillero del Club del Nogal donde se halló talio, elemento vinculado a las frambuesas contaminadas en otro caso de envenenamiento.

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La situación jurídica actual hace improbable la celebración de la audiencia de imputación contra Zulma Guzmán durante el año en curso. Los expertos recomiendan esperar a la aprobación y ejecución efectiva de su extradición al país para continuar el proceso penal. Este desarrollo podría aportar elementos cruciales para esclarecer el caso de Alicia Graham, dado que la técnica y los materiales utilizados en ambos casos muestran similitudes que podrían ser analizadas conjuntamente por las autoridades judiciales.