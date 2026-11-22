La Fiscalía imputa cargos por falsedad y fraude a Nelson Linares, exgerente de campaña de Carolina Corcho, por presuntas facturas falsas para el Consejo Nacional Electoral.

La Fiscalía General de la Nación anunció oficialmente la inminente imputación de cargos contra Nelson Emiro Linares Zarate, quien fungió como gerente de campaña de Carolina Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico celebrada en octubre de 2025. Este movimiento judicial ha detonado una intensa disputa política y legal en Colombia, centrándose en presuntas irregularidades financieras y documentales durante los procesos electorales.

Detalles de la imputación y cargos legales

El ente acusador radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, ubicado en Bogotá, la solicitud de audiencia para formular imputación contra Nelson Linares y Héctor Ulises Ávila Cortes, quien desempeñaba funciones administrativas y contables en una empresa proveedora de servicios logísticos. Las evidencias recopiladas sugieren la emisión de facturas con información falsa para acreditar la prestación de servicios que nunca se materializaron, documentos que supuestamente fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar la reposición de votos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará a los dos indiciados los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa, conforme a su posible responsabilidad individual. Según disposición de la Judicatura, la audiencia judicial se realizará el próximo 2 de diciembre.

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Responsabilidad legal del gerente de campaña

La figura del gerente de campaña conlleva una responsabilidad solidaria directa sobre el manejo financiero integral de toda la campaña política, incluyendo la apertura y administración de la cuenta bancaria única y la justificación de gastos ante las autoridades. Esta ley exige garantizar bajo juramento que no se superen los topes de financiación y gasto establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual es crítico para la transparencia electoral. La imputación a Nelson Linares indica que la Fiscalía encontró elementos materiales probatorios de presuntas irregularidades o inconsistencias procesales en estas áreas financieras durante la campaña para la consulta interna. Carolina Corcho, actual senadora del Pacto Histórico y quien quedó como cabeza de lista al congreso por la colectividad de izquierda tras esa elección, se encuentra bajo escrutinio debido a la vinculación legal de su expresidente de campaña.

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Posición de Corcho y defensa del debido proceso

Frente a estas acusaciones, Carolina Corcho emitió un comunicado expresando profundo respeto por la administración de justicia, los jueces, fiscales y magistrados, aunque manifestó su inconformidad y hizo un llamado respetuoso a la señora Fiscal General de la Nación para que se respeten los derechos y las garantías de las personas investigadas. La congresista y exministra de salud señaló que conoció la incautación de los teléfonos celulares del gerente de su campaña, una diligencia que, según la información recibida, se habría realizado sin el acompañamiento de sus defensores de confianza y con desconocimiento del debido proceso. Corcho aseguró haber actuado con lealtad y transparencia durante todo su recorrido político y su campaña presidencial, destacando su preocupación por la demora institucional en procesos penales que llevan años sin decisión.

Impacto en el Pacto Histórico y próximos pasos

La investigación hace referencia a presuntas irregularidades en la financiación de la campaña a través de una empresa que no existe físicamente, lo que ha generado acusaciones de politización dentro de la administración de justicia. Carolina Corcho afirmó que no existe ningún elemento de prueba que acredite una conducta penalmente reprochable en su campaña y prometió demostrarlo con rigor ante su juez natural y la Fiscalía General de la Nación. La senadora manifestó su preocupación por la aspiración de algunos sectores de eliminar liderazgos políticos del Pacto Histórico, sugiriendo que este caso es parte de una estrategia más amplia contra la colectividad de izquierda. El desenlace de la audiencia del 2 de diciembre en Bogotá determinará si estos cargos avanzan hacia un juicio formal, impactando directamente la estructura y confianza en las campañas políticas futuras.