Fiscalía investiga filtraciones y nuevas hipótesis en el caso talio Bogotá

La Fiscalía abre investigación por filtraciones en el envenenamiento con talio en Bogotá y amplía la causa a la muerte de Alicia Graham.

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación formal para determinar el origen de diversas filtraciones de información confidencial relacionadas con el caso del envenenamiento por talio ocurrido en Bogotá en abril de 2025. Este incidente trágico causó la muerte de dos menores de edad y afectó a otros adolescentes, generando un amplio escrutinio judicial y social sobre la integridad del proceso penal.

Investigación por filtraciones de información reservada

El ente acusador anunció que compulsará copias documentales para adelantar las actuaciones disciplinarias y penales correspondientes, considerando que la divulgación de información reservada podría afectar el debido proceso. Las autoridades argumentan que estas fugas de datos comprometen el desarrollo de las investigaciones en curso y ponen en riesgo la integridad de los testigos involucrados. Además, la Fiscalía señala que estas filtraciones vulneran el buen nombre de las víctimas y sus familias, creando un entorno de hostilidad y prejuicio que obstaculiza la impartición de justicia. El objetivo principal de esta nueva etapa procesal es identificar a los responsables de la fuga de información y sancionar las conductas que atenten contra la reserva de la investigación.

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Nuevas hipótesis sobre la muerte de Alicia Graham

Esta indagación se produce en medio de nuevas revelaciones periodísticas sobre Alicia Graham, esposa del economista Juan de Bedout Vargas y madre de una de las niñas fallecidas. Según una investigación publicada por El Tiempo, sus familiares, Carlos y Cristina Graham Sardi, solicitaron formalmente que se examine la posible responsabilidad de Juan de Bedout en la intoxicación con talio que sufrió Alicia antes de morir el 17 de agosto de 2021.

Aunque su fallecimiento fue atribuido inicialmente a un diagnóstico de cáncer, la familia sostiene que existen elementos médicos, toxicológicos y documentales que ameritan una investigación exhaustiva para determinar si la exposición al metal pesado fue intencional. La solicitud fue presentada ante el fiscal 41 de la Seccional de Vida, pidiendo que se investigue como hipótesis la posible participación de De Bedout en la exposición de su esposa.

Entre los elementos mencionados figuran registros de audio enviados por Alicia semanas antes de su fallecimiento. En uno de ellos, fechado el 29 de julio de 2021, la mujer habría manifestado a sus allegados que "otra vez la estaban envenenando". Esta declaración contrasta con una versión inicial en la que Graham habría señalado que la ingesta de la sustancia ocurrió accidentalmente antes de un viaje a Europa.

Proceso contra Zulma Guzmán y extradición

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Paralelamente, avanza el proceso judicial relacionado con el envenenamiento de las dos niñas en abril de 2025, tras consumir frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio. La investigación apunta directamente a la empresaria Zulma Guzmán, quien habría mantenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, según se desprende de los elementos de convicción reunidos hasta la fecha.

La fiscal Elsa Reyes citó virtualmente a Guzmán el pasado 9 de noviembre, pero la diligencia no se llevó a cabo porque la mujer no se presentó. Guzmán permanece privada de la libertad en Londres, mientras se adelantan los procedimientos relacionados con su extradición hacia Colombia para enfrentar los cargos por los hechos que dejaron a las dos menores fallecidas.

La audiencia correspondiente a los trámites de extradición habría sido aplazada hasta marzo de 2027 debido a las dificultades en sus trámites jurídicos y la complejidad del caso transnacional. Durante la investigación, las autoridades también encontraron frascos con talio, guantes y un disfraz en un casillero del club El Nogal que estaba asignado a la empresaria, elementos que sustentan la hipótesis de la Fiscalía.

Posición de la defensa y próximos pasos

Ante la solicitud de la familia Graham para que se investigue la posible responsabilidad de Juan de Bedout y se evalúe la acumulación de los expedientes bajo un mismo fiscal, el abogado defensor del economista, Fabio Humar, se pronunció públicamente. Humar manifestó que su cliente está dispuesto a colaborar plenamente con la justicia y se mantiene a disposición de las autoridades para entregar la información que requieran los investigadores.

De Bedout asegura que no tiene nada que ocultar y confía en que la verdad emergirá a través de las pruebas científicas y documentales. Sin embargo, la Fiscalía deberá establecer primero si existen elementos suficientes para profundizar en las nuevas hipótesis relacionadas con la intoxicación y muerte de Alicia Graham, separando estas investigaciones de las filtraciones actuales.

La situación legal involucra a múltiples actores y jurisdicciones, lo que prolonga la resolución final del caso. Mientras se resuelven los procesos de extradición y se investiga el origen de las filtraciones, la comunidad judicial sigue de cerca cada movimiento procesal para garantizar que la justicia sea impuesta con base en hechos probados y no en rumores o información filtrada.