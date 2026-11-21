La Fiscalía de Colombia analiza evidencias médicas y audios sobre la exposición al talio de Alicia Graham Sardi, buscando determinar si la intoxicación causalizó su muerte en agosto de 2021.

La investigación fiscal sobre la muerte de Alicia Graham Sardi ha incorporado nuevas evidencias clave para determinar las circunstancias precisas de su fallecimiento. La familia de la víctima, integrada por sus hermanos Cristina y Carlos Graham Sardi, ha presentado material probatorio a las autoridades colombianas para establecer si la exposición deliberada a tóxicos estuvo relacionada con su deceso.

Evidencias de exposición al tóxico

Los audios grabados por Alicia Graham Sardi el 29 de julio de 2021 constituyen un elemento central en esta etapa procesal. En estos registros, la fallecida expresaba temor por su estado de salud, manifestando sospechas sobre una posible reintoxicación tras haber sufrido episodios anteriores. Estos mensajes fueron revelados inicialmente por la Unidad Investigativa de El Tiempo y sirven para contextualizar el estado de alerta de la víctima antes de su muerte.

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Análisis de resultados de laboratorio

Un examen de orina realizado el 3 de agosto de 2021 arrojó resultados críticos que ahora son objeto de escrutinio médico y legal. El laboratorio Labintox detectó una concentración de 672,9 microgramos de talio por litro en la muestra analizada. Este informe fue remitido a la Fundación Santa Fe el 14 de agosto, fecha en la que aún se atendía a la paciente en el hospital.

Discrepancias en la historia clínica

La discrepancia entre el resultado del laboratorio y la documentación oficial ha generado inquietud en los familiares de la víctima. El informe que contenía el nivel de talio no aparecía registrado en la copia de la historia clínica que posteriormente recibieron Cristina y Carlos Graham Sardi. Esta omisión ha llevado a la familia a solicitar que se determine quién tuvo conocimiento del resultado y qué decisiones clínicas o administrativas se tomaron con base en ese dato crítico.

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Roles y posibles involucrados

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una nueva fase de investigación que incluye la citación de personas del entorno de Alicia Graham Sardi para escuchar sus versiones sobre los últimos meses de vida de la fallecida. Esta diligencia busca contrastar los testimonios con la evidencia documental y médica ya recopilada para construir un escenario factual sólido.

Posible escucha a Juan de Bedout

Juan de Bedout Vargas, esposo de Alicia Graham Sardi en el momento de su fallecimiento, es una de las personas que podría ser citada para declarar. Su abogado, Fabio Humar, ha indicado que su cliente está dispuesto a colaborar plenamente con la justicia y atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes. Hasta la fecha, no existe una decisión judicial que establezca una responsabilidad penal definitiva contra Juan de Bedout Vargas.

Límites de la investigación privada

El abogado David Espinosa, representante de los hermanos Graham, ha presentado documentos, entrevistas y conversaciones recopiladas durante una investigación privada. Sin embargo, ha sido enfático en aclarar que este material no constituye una prueba contundente para señalar directamente a Juan de Bedout Vargas como el responsable de la intoxicación. El rol de la Fiscalía será fundamental para determinar si existen elementos suficientes para avanzar bajo esa hipótesis o si se deben explorar otras líneas de indagación.

Contexto del caso y secuelas

El caso de Alicia Graham Sardi se enmarca en una trama más amplia que involucra la exposición al talio de miembros de su familia. Ella era madre de una menor que años después falleció tras consumir frambuesas contaminadas con este mismo metal tóxico. El deceso de Alicia Graham Sardi ocurrió el 17 de agosto de 2021, poco después de que se conocieran los resultados alarmantes del análisis de laboratorio. La familia mantiene la demanda de justicia para esclarecer si existió una acción deliberada de terceros que culminó con la muerte de la mujer.