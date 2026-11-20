María Claudia Tarazona confirma evidencia de funcionarios de la DNI el 7 de junio de 2025 en el magnicidio, reforzando la teoría de un crimen de Estado.

La investigación penal sobre el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay avanza hacia la compleja arista de la presunta intervención de funcionarios estatales. La Fiscalía General de la Nación está analizando meticulosamente una grabación de video fechada el 7 de junio de 2025, en la que aparecen dos individuos identificados como agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta evidencia se encuentra en la escena del parque El Golfito en Bogotá, lugar exacto donde ocurrió el atentado fatal contra el exsenador.

Veracidad del video y roles de la DNI

María Claudia Tarazona, viuda de la víctima, reveló públicamente la existencia de esta grabación durante una entrevista concedida a Noticias Caracol. Tras reunirse con el fiscal encargado del grupo de tareas especiales que dirige la investigación, confirmó que las autoridades ya han procesado digitalmente la cinta. El video fue examinado rigurosamente por organismos internacionales especializados, quienes descartaron cualquier manipulación mediante inteligencia artificial o tecnología similar, estableciendo así la autenticidad y veracidad absoluta de las imágenes.

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Tarazona sostuvo que en la grabación se distinguen claramente los rostros de dos personas que forman parte del cuerpo técnico de la DNI. La cronología del incidente sitúa a estos personajes en el lugar de los hechos precisamente durante la hora exacta del magnicidio. Este hallazgo es crítico para determinar si existió una coordinación previa o un apoyo logístico por parte de agentes gubernamentales, lo que elevaría la gravedad del crimen a una escala institucional.

Teoría del crimen de Estado y contexto político

La viuda del político ha vinculado directamente esta evidencia con la teoría de que se trata de un crimen de Estado, una narrativa que el ente acusador está verificando. Señaló que el odio político hacia Miguel Uribe tiene raíces profundas, remontándose al periodo en que Uribe fue concejal del Concejo de Bogotá en 2012. En esa época, Gustavo Petro se desempeñaba como alcalde de la ciudad, marcando el inicio de una confrontación política de larga data que continuó años después.

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Tarazona destacó que durante la campaña de 2023, Petro promovió marchas donde incluía fotos y videos de Miguel Uribe, actions que ella interpreta como una incitación al odio. Según su perspectiva, esta dinámica política ha tenido consecuencias letales. La Fiscalía ha procesado ya a nueve individuos implicados en el asesinato, quienes asumieron roles específicos en la preparación, ejecución logística y escape, incluyendo a un sicario de 15 años que disparó las balas homicidas.

Amenazas y búsqueda de líderes criminales

La investigación no se limita a la escena del crimen; también abarca la persecución de los mandantes intelectuales. La Fiscalía ha solicitado la asistencia de Interpol para localizar a los líderes de la Segunda Marquetalia, la organización disidente de las Farc que se sospecha actuó como determinante del atentado. Esta búsqueda internacional es crucial para entender las cadenas de mando que conectan la logística criminal con los posibles apoyos institucionales.

Simultáneamente, María Claudia Tarazona ha denunciado un aumento significativo en las amenazas contra su vida y la de su familia, así como contra los miembros del grupo de tareas especiales de la Fiscalía. Ella atribuye estos actos de violencia directamente a las denuncias públicas realizadas para esclarecer la verdad. Estas presiones buscan intimidar a las familias y obstaculizar el avance de las pruebas, lo que subraya la alta sensibilidad política del caso.

Siguientes pasos y consecuencias institucionales

Actualmente, las autoridades están en espera de la respuesta oficial sobre la identidad y el estatus de los dos supuestos funcionarios de la DNI capturados en el video. Determinar su rol dentro de la entidad gubernamental y justificar su presencia en el parque El Golfito durante el asesinato es el próximo paso procedimental clave. Este análisis es esencial para definir si hubo un encubrimiento o una participación activa en la planificación del delito.

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El caso ha trascendido los límites del derecho penal común, tocando la integridad de las instituciones de inteligencia del país. La viuda del senador, quien estaba realizando proselitismo político con su equipo de trabajo cuando fue asesinado por la espalda, insiste en que la justicia debe esclarecer si hubo una mano oscura estatal detrás del ataque. La resolución de esta incógnita definirá el futuro político y legal de Colombia, así como la seguridad de los opositores al gobierno actual.