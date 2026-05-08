Fiscalía judicializa a patrulleros y subintendente por muerte de compañeros en La Vega

La Fiscalía General de la Nación imputó a dos patrulleros y un subintendente retirado por su presunta responsabilidad en la muerte de dos compañeros, tras revelar que los disparos provinieron del interior del vehículo policial. Las pruebas indican manipulación de armas y alteración de la escena del crimen.

La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso decisivo en la investigación por la muerte de dos patrulleros de la Policía Nacional , Iván Darío Ramírez Cardona y Yonier Alexandro Marín Millán, junto al subintendente retirado Jhon Jairo Martínez Martínez.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Recreo, municipio de La Vega, mientras el grupo se desplazaba en un vehículo oficial para atender un acto urgente en Almaguer. En el trayecto, los patrulleros Víctor Manuel López Giraldo y Fabián Ordoñez Cancimanci perdieron la vida en circunstancias que inicialmente se atribuyeron a una emboscada de grupos ilegales.

Sin embargo, las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) revelaron que los disparos que causaron las muertes no provinieron del exterior, sino del interior del vehículo institucional. Las pruebas balísticas y el análisis de la trayectoria de los proyectiles indican que las armas de dotación fueron manipuladas de manera indebida por los patrulleros Ramírez Cardona y Marín Millán.

La Fiscalía ha presentado pruebas que sugieren que los procesados entregaron información falsa a sus superiores y a las autoridades judiciales, además de haber alterado deliberadamente la escena del crimen y los elementos materiales probatorios para encubrir el error fatal y desviar el curso de las indagaciones. Una fiscal especializada de la Seccional Cauca imputó a los involucrados los delitos de homicidio culposo, falso testimonio, fraude procesal, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados, por lo que el proceso avanzará a la etapa de juicio, buscando justicia para las familias de los fallecidos. Los acusados afirmaron que fueron interceptados por hombres armados y que sus compañeros murieron en medio de un intercambio de disparos durante el trayecto.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que los disparos se realizaron desde el interior del carro y habrían sido accionados accidentalmente por los mismos patrulleros implicados. Este caso se suma a otros incidentes recientes que han generado preocupación en el país, como los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Urrao (Antioquia), que dejaron dos soldados muertos, o el hallazgo de un dron con explosivos cerca de Catam en Bogotá, que ha generado alerta por nuevas amenazas tecnológicas.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana emitirá un comunicado con más detalles sobre este hallazgo. Mientras tanto, el Ejército confirmó dos nuevas asonadas contra las tropas en Nariño, donde más de 900 personas se oponen a operaciones militares contra economías ilícitas como la explotación minera y el narcotráfico. Los grupos criminales, según el Ejército, instrumentalizan a las comunidades para evitar estas ofensivas.

En otro orden de cosas, el presidente del Congreso declaró que no reciben órdenes de la Presidencia de la República, mientras que la ACEMI advierte posibles nuevos traslados de usuarios tras un fallo del Consejo de Estado. Además, se investiga un posible hackeo al celular de la candidata Paloma Valencia, lo que añade más incertidumbre a la situación política del país





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