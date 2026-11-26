La Fiscalía imputó a Juan Camilo Torres y Jhon Albeiro Mejía por el secuestro de 87 personas en Éxito La Castellana. Conoce los detalles de la Audiencia de Formalización de Investigación Judicial.

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la investigación criminal contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, acusados de ser los principales responsables del secuestro extorsivo de 87 personas dentro del almacén Éxito La Castellana en Cartagena. Este incidente, que mantuvo en vilo a la comunidad durante cerca de 17 horas, se judicializó tras una audiencia donde los imputados rechazaron los cargos presentados en su contra.

Detalles del Asalto en El Éxito Cartagena

Según la reconstrucción factual realizada por el ente acusador, la acción criminal comenzó el día 24 de noviembre de 2026 a las 08:30 de la mañana. Torres Manco y Mejía Blandón, actuando de manera coordinada y con una visión funcional del crimen, ingresaron al establecimiento comercial portando armas de fuego de largo alcance. Su objetivo inmediato fue someter a voluntad a los presentes, impidiendo su salida y reteniendo contra su deseo a 87 individuos plenamente individualizados.

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Los detenidos y un tercer hombre, identificado como el líder operativo del grupo, utilizaron tácticas de alto impacto visual y sonoro para intimidar. La Fiscalía atribuye la instalación de explosivos simulados en las puertas del Éxito y la colocación de artefactos adicionales en los puntos de acceso. Estas acciones buscaban disuadir el ingreso de las autoridades y aumentar el pánico entre los rehenes durante la jornada.

Exigencias Económicas y Condiciones del Rescate

Los responsables del hecho presentaron una lista de demandas específicas para facilitar su huida y garantizar la integridad aparente de los rehenes. Entre los pedidos figuraban la suma de 7.000 millones de pesos colombianos, la entrega de dos camionetas blindadas y el despejo total de la vía hacia Barranquilla. Estas condiciones estaban diseñadas para crear una ruta de escape segura lejos del área metropolitana.

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Para cumplir con las exigencias y evitar la intervención policial, los secuestradores emplearon a los 87 retenidos como escudos humanos. Las autoridades nacionales advirtieron que procederían al asesinato inmediato de los rehenes si alguien intentaba forzar el ingreso al almacén. Esta estrategia de disuasión prolongó la crisis hasta que las negociaciones permitieron la liberación escalonada de los civiles.

Posiciones de los Imputados en la Audiencia

Durante la comparecencia ante la juez penal de control de garantías, Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón no aceptaron los cargos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo. Los fiscales del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales destacaron la gravedad de los hechos, enfatizando la planificación previa y el uso de armamento letal.

Se registró un hecho inusual durante la diligencia procesal, donde a los detenidos se les llamó la atención por haberse quedado dormidos mientras estaban bajo custodia. Los funcionarios de la fuerza pública pidieron expresamente a los custodios que les proporcionaran agua para mantenerlos despiertos y atentos al desarrollo de la audiencia. Este detalle fue documentado como parte del registro de los actos procesales realizados en la sala de audiencias.

Consecuencias del Rescate y Evidencias Halladas

La operación de rescate se ejecutó en la madrugada del 25 de noviembre, cuando la Policía Nacional y el Ejército lograron el ingreso al establecimiento. En total, se liberaron 76 personas tras el operativo, habiendo sido liberadas previamente 11 víctimas durante las negociaciones. La intervención culminó con la captura de Torres y Mejía, mientras que un tercer hombre falleció durante la acción de la fuerza pública.

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Tras la captura, las autoridades hallaron $495.000 en un bolsillo de la pantaloneta de Juan Camilo Torres Manco. Adicionalmente, se recuperaron armas traumáticas y de balines que serán sometidas a análisis técnico para determinar si fueron modificadas para disparar munición de armas de fuego. La justicia ahora debe establecer la responsabilidad penal definitiva de los dos capturados ante la negativa de reconocer los cargos.