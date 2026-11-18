Walter William Grueso, Leider Estiven Ruiz y Juan Fernando Madrid quedaron privados de la libertad por ocho hurtos violentos en Cali entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

La Fiscalía General de la Nación judicializó y ordenó la privación de la libertad de Walter William Grueso, Leider Estiven Ruiz y Juan Fernando Madrid por su presunta autoría en ocho hurtos violentos de motocicletas en Cali. Los hechos investigados ocurrieron en diversos sectores de la capital del Valle del Cauca entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

Los tres procesados fueron puestos a disposición de las autoridades tras ser capturados el 5 de noviembre. Durante las audiencias preliminares, no aceptaron los cargos formulados en su contra por hurto calificado y agravado, pero un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad para que permanezcan en centros carcelarios mientras avanza el proceso penal.

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Modus operandi de interceptacion y venta

Las autoridades establecieron mediante la investigación policial que los investigados utilizaban un método específico para cometer los delitos. Ubicaban a motociclistas en las calles, los perseguían hasta interceptarlos y los intimidaban para despojarlos de sus vehículos y de otros elementos de valor, como teléfonos celulares.

Posteriormente, los presuntos responsables ocultaban las motocicletas hurtadas para luego desarmarlas. Esta práctica dificultaba la recuperación de los vehículos completos y la identificación de sus propietarios, ya que las unidades eran vendidas por partes en el mercado ilegal de repuestos.

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Captura en barrios San Marino y Aguacatal

Las tres personas fueron detenidas durante registros y allanamientos adelantados por la Policía Nacional en inmuebles ubicados en los barrios San Marino y Colseguros, así como en el sector del Aguacatal, perteneciente al corregimiento de Montebello en la zona rural de Cali. Este operativo permitió reunir el material probatorio necesario para la imputación.

Uno de los casos identificados ocurrió el 27 de abril en el barrio San Marino. Un ciudadano que se movilizaba en su motocicleta fue interceptado por varios hombres que le hicieron perder el equilibrio y se apoderaron del vehículo y su teléfono. Los bienes hurtados en ese suceso específico fueron avaluados en cerca de 36 millones de pesos.

Impacto en la seguridad ciudadana de Cali

Los hurtos violentos de motocicletas se han convertido en una de las modalidades delictivas que más preocupa a las autoridades y a la comunidad en varias ciudades del país. Los delincuentes suelen aprovechar la movilidad que ofrecen estos vehículos tanto para cometer los robos como para huir rápidamente de los sitios donde ocurren los hechos.

Por esa razón, la Fiscalía y la Policía Nacional han adelantado en los últimos meses varios operativos orientados a la desarticulación de las estructuras dedicadas a este delito. Estas acciones incluyen la persecución no solo de quienes cometen los hurtos directamente, sino también de las personas encargadas de ocultar, desarmar y comercializar las motocicletas y sus repuestos.

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Llamado a la denuncia ciudadana

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso y evite comprar repuestos o vehículos de procedencia dudosa. Se advierte que esa cadena de comercialización ilegal es la que mantiene activo este negocio criminal y facilita la reincidencia en estos delitos.

Los tres procesados seguirán vinculados a sus respectivos procesos penales y deberán responder ante la justicia por los ocho hurtos violentos que les fueron atribuidos por la Fiscalía en Cali. La medida de aseguramiento se mantendrá hasta que se determine su responsabilidad penal final.