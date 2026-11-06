Fiscalía levanta órdenes de captura a 23 jefes criminales en Antioquia

La Fiscalía suspende órdenes de captura a 23 líderes criminales en Antioquia bajo la estrategia de paz urbana del Gobierno Petro, generando fuerte rechazo del alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón por posibles riesgos electorales y de seguridad.

La Fiscalía General de la Nación oficializó este martes la suspensión de las órdenes de captura contra 23 de los principales jefes de estructuras criminales en el Valle de Aburrá. Esta medida, adoptada a solicitud directa del presidente Gustavo Petro, busca permitir que estos líderes actúen como voceros desde la cárcel de Itagüí dentro de la estrategia de paz urbana.

Controversia por la suspensión de capturas

La decisión ha sido fuertemente criticada por sectores clave, ya que cobija a figuras centrales de organizaciones como La Oficina, La Terraza y bandas con presencia en Bello. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionaron con dureza esta medida, calificándola como un pago de favores con fines electorales. Ambos mandatarios advirtieron que el Gobierno nacional está beneficiando a estructuras criminales, lo cual constituye un agravio para las víctimas y la ciudad.

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Críticas de autoridades antioqueñas

Federico Gutiérrez afirmó que estas organizaciones podrían incidir en el proceso electoral mientras continúan cometiendo delitos graves como homicidios, extorsión y explotación de menores. Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón expresó su preocupación por el impacto en la seguridad pública, señalando que se trata de cabecillas con un amplio historial delictivo que incluye homicidios, desapariciones y narcotráfico.

El gobernador alertó que, al recuperar margen de movilidad, existe un alto riesgo de reconfiguración y fortalecimiento de las estructuras criminales en el departamento. Esta postura se alinea con las críticas previas ante lo que denominaron un patrón de concesiones indebidas, comparando esta situación con otros casos polémicos recientes en la región.

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Perfiles criminales en la lista oficial

La lista encabezada por Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, incluye a varios históricos de La Oficina, como los alias Tom, Douglas, Clemente e Iván el Barbado. También figuran líderes con influencia en Bello y el norte del área metropolitana, como Albert, Perica vinculado a Pachelly, y El Montañero de El Mesa, además de enlaces y mandos medios.

Freyner Alonso Ramírez García fue capturado en marzo de 2013 y condenado a 36 años de prisión por homicidio agravado cuando lideraba Los Robledo. Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre, exjefe de La Unión, fue detenido en octubre de 2013 y sentenciado a más de 33 años por secuestro extorsivo, homicidio y narcotráfico, aunque actualmente se encuentra en libertad.

José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, fue capturado en abril de 2009 y condenado a 32 años por secuestro extorsivo. Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, líder de Los Chatas vinculado a La Oficina, fue detenido en diciembre de 2017 y condenado a 16 años por concierto para delinquir, lavado de activos y porte ilegal de armas.

Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, cabecilla de El Mesa, fue capturado en junio de 2022 y condenado a 15 años y 10 meses por desplazamiento forzado y extorsión. Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, antiguo jefe de El Mesa, fue detenido en marzo de 2018 y condenado a 14 años de prisión.

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El listado también incluye a Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya, líder de Los del Alto, capturado en agosto de 2014 y condenado a 8 años y 8 meses por homicidio simple. Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, cabecilla de Pachelly, fue detenido en enero de 2019 y condenado a 7 años por concierto para delinquir agravado. Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, líder histórico de Trianón, fue capturado en julio de 2020 y se encuentra en libertad sin condena vigente según registros judiciales.