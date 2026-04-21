Fiscalía logra condenas y medidas de aseguramiento en casos de homicidio en Santander

La Fiscalía General de la Nación confirmó una condena por homicidio en Barrancabermeja y la judicialización de dos hermanos por asesinato en Floridablanca, marcando un avance clave en la justicia santandereana.

La Fiscalía General de la Nación ha consolidado resultados contundentes en la lucha contra la impunidad en el departamento de Santander , logrando avances significativos en dos investigaciones judiciales relacionadas con delitos de homicidio que conmocionaron a las comunidades de Barrancabermeja y Floridablanca.

Estas acciones reafirman el compromiso de las autoridades por esclarecer los hechos violentos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, proporcionando así una respuesta efectiva a las víctimas y a la sociedad que demanda seguridad y orden público en el territorio nacional. En el primer episodio judicial, las autoridades reportaron la sentencia condenatoria contra María Inés González Gómez, de 29 años, quien fue sentenciada a una pena de 8 años y 6 meses de prisión tras reconocer su responsabilidad en un homicidio simple. El trágico suceso tuvo lugar el 10 de enero de 2025 en el barrio El Refugio de Barrancabermeja. Según el material probatorio recolectado por el ente acusador, la mujer mantuvo una fuerte disputa con su pareja sentimental, un hombre de 72 años, la cual escaló rápidamente hasta convertirse en un episodio violento cuando la víctima dañó el dispositivo móvil de la agresora. En medio del altercado, González utilizó un objeto cortopunzante para atacar a su compañero, causándole heridas mortales. Tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía, la justicia determinó la sanción penal correspondiente, cerrando así este capítulo procesal bajo la figura de homicidio simple. Por otro lado, en el municipio de Floridablanca, la administración de justicia se centró en el caso de los hermanos Brayan y Carlos Landazabal, quienes enfrentan un proceso judicial por su presunta participación en el asesinato de un ciudadano extranjero de 23 años. El hecho ocurrió el 11 de abril en el barrio Getsemaní, donde, de acuerdo con la investigación, los hermanos habrían ejecutado un ataque planificado utilizando armas de fuego. La rápida reacción de las unidades de la Policía Nacional permitió capturar a los sujetos en flagrancia, justo cuando intentaban escapar de la escena del crimen. Durante la audiencia de imputación, un juez con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos procesados mientras se adelanta el juicio por homicidio agravado y porte ilegal de armas. A pesar de la contundencia de las pruebas, los hermanos no se allanaron a los cargos, por lo que el proceso continuará en las siguientes etapas para determinar su grado de responsabilidad final frente a estos actos que han generado una profunda preocupación en el área metropolitana de Bucaramanga y sus alrededores





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