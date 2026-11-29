La Fiscalía Militar de Israel busca la pena de muerte para el acusado del asesinato de Netanel Shukron en Cisjordania. Esta es la primera aplicación de la nueva ley aprobada en marzo.

La Fiscalía Militar del Ejército israelí ha solicitado formalmente la pena de muerte para el hombre palestino acusado de asesinar a Netanel Shukron en Cisjordania. Este anuncio se realizó este domingo mediante un comunicado oficial del ministro de Defensa en funciones, Israel Katz.

Aplicación de la Nueva Ley de Penalización

Esta decisión marca la primera vez que se aplica esta medida extrema desde que el Parlamento israelí aprobara la ley en marzo. La legislación permite imponer la pena capital por asesinatos clasificados como actos de terrorismo bajo la jurisdicción de tribunales militares.

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El nuevo marco legal está dirigido específicamente a la población palestina en la región ocupada de Cisjordania. Busca establecer un precedente judicial estricto para casos que involucren violencia letal contra civiles israelíes.

Justificación Política y Cambio en la Fiscalía

Israel Katz declaró que este castigo es apropiado para un terrorista considerado despreciable. Además, afirmó que la decisión contribuye a hacer justicia a la familia de la víctima, Netanel Shukron.

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El ministro de Defensa vinculó esta recomendación a la implementación de la nueva política bajo la dirección del fiscal militar Itai Ofir. Ofir asumió el cargo hace un año tras la destitución de su predecesora, Yifat Tomer Yerushalmi.

La ex fiscal general militar fue reemplazada debido a la presunta filtración de imágenes clasificadas. Estas imágenes mostraban supuestos abusos, incluidos sexuales, a un detenido palestino en la prisión de Sde Teiman.

Detalles del Ataque y Cargos Legales

El incidente ocurrió el 20 de septiembre de 2025, cuando el acusado disparó contra un grupo de israelíes. El ataque tuvo lugar cerca de un manantial de agua, en las proximidades del asentamiento ilegal de Nova Tzuf.

Netanel Shukron resultó herido de gravedad durante la confrontación. Fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció a causa de sus lesiones. El Ejército de Israel completó el interrogatorio del detenido el lunes pasado.

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La acusación incluirá además de homicidio doloso, otros delitos por disparar contra seguridad. También se investigará la tenencia ilícita de armas por parte del sospechoso palestino.

Reacciones y Contexto Constitucional

Israel Katz enfatizó que solicitar la pena de muerte debería ser la norma, no la excepción. Esta postura contrasta con décadas de práctica donde la Fiscalía evitaba esta petición para terroristas asesinos.

La Ley de Pena de Muerte para Terroristas fue aprobada el 30 de marzo. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel y otras organizaciones presentaron inmediatamente una petición ante el Supremo.

Estas entidades argumentan que la ley es inconstitucional y discriminatoria. La normativa establece el ahorcamiento como castigo obligatorio en tribunales militares de Cisjordania para asesinatos con intención de negar al Estado de Israel.