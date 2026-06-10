La Fiscalía de Colombia solicitó que se prorrogue por un año más la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, quien está procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).

La Fiscalía de Colombia solicitó que se prorrogue por un año más la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González , quien está procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres ( UNGRD ).

Según la investigación, González habría sido uno de los principales articuladores de la entrega de sobornos a altos dirigentes del Congreso. Las autoridades señalan que estos beneficios habrían estado representados en contratos de la UNGRD por aproximadamente 70.000 millones de pesos, que presuntamente fueron utilizados para obtener respaldo a iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Mientras tanto, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se encuentra en Nicaragua, donde tendría asilo político, mientras avanzan las investigaciones en su contra. La Fiscalía también sostiene que González habría sido el presunto determinador de pagos ilegales dirigidos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

La medida de aseguramiento contra González fue inicialmente solicitada por la Fiscalía y ahora será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de definir si extiende o no la medida en centro carcelario mientras continúan las actuaciones judiciales relacionadas con uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta actualmente el país. El Registrador aclaró que no habrá cambios en el tarjetón pese a las decisiones judiciales sobre los símbolos de la campaña de De la Espriella.

La Fiscalía también pide prorrogar la medida de aseguramiento contra González mientras continúan las investigaciones. Mientras tanto, el presidente Petro asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y alertó sobre el uso de la inteligencia artificial para expandir discursos de odio. La petición de la Fiscalía será considerada por el Tribunal Superior de Bogotá y será decisiva para determinar si se extiende o no la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González.

La UNGRD es una entidad que se encarga de la gestión de riesgos y desastres en Colombia y ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción en el pasado. La investigación en contra de González es parte de una serie de acciones judiciales que buscan abordar la corrupción en la entidad. La Fiscalía también pide prorrogar la medida de aseguramiento contra González mientras continúan las investigaciones.

La petición de la Fiscalía será considerada por el Tribunal Superior de Bogotá y será decisiva para determinar si se extiende o no la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González. La UNGRD es una entidad que se encarga de la gestión de riesgos y desastres en Colombia y ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción en el pasado.

La investigación en contra de González es parte de una serie de acciones judiciales que buscan abordar la corrupción en la entidad. El Registrador aclaró que no habrá cambios en el tarjetón pese a las decisiones judiciales sobre los símbolos de la campaña de De la Espriella. La Fiscalía también pide prorrogar la medida de aseguramiento contra González mientras continúan las investigaciones.

Mientras tanto, el presidente Petro asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y alertó sobre el uso de la inteligencia artificial para expandir discursos de odio. La petición de la Fiscalía será considerada por el Tribunal Superior de Bogotá y será decisiva para determinar si se extiende o no la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González.

La UNGRD es una entidad que se encarga de la gestión de riesgos y desastres en Colombia y ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción en el pasado. La investigación en contra de González es parte de una serie de acciones judiciales que buscan abordar la corrupción en la entidad





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