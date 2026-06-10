La Fiscalía pide prorrogar por un año más la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD. La opositora, Gloria Arizabaleta, aclara que la Comisión debe votar esta medida para que se haga efectiva. La Sala Plena del CNE estudiará la decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá sobre los símbolos de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Fiscalía pide prorrogar por un año más la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González , procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD Reversazo de Gloria Arizabaleta sobre la suspensión de Petro: aclara que la Comisión debe votar esta medida para que se haga efectiva Sala Plena del CNE estudiará decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá sobre los símbolos de la campaña de Abelardo de la Espriella La opositora destacó el legado de la Seguridad Democrática impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez , al señalando que la seguridad, el orden y la confianza inversionista son pilares indispensables para garantizar la libertad y el progreso de los ciudadanos.

La senadora María Fernanda Cabal, quien fue por mucho tiempo una de las caras más visibles del Centro Democrático, cerró este miércoles un ciclo de 16 años en el Congreso de la República, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad, la seguridad y las instituciones. Durante un emotivo discurso este miércoles, la opositora, que renunció a principios del año al colectivo de derecha, destacó el legado de la Seguridad Democrática impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al señalando que la seguridad, el orden y la confianza inversionista son pilares indispensables para garantizar la libertad y el progreso de los ciudadanos.

‘Hoy vengo a despedirme de este recinto, pero no de mi vida política. Todo lo contrario, aquí empiezo un nuevo camino’, expresó Cabal al iniciar una intervención en la que reivindicó la coherencia como el sello que ha marcado su carrera pública.

‘Hoy le deseo al partido suerte y, sobre todo, la capacidad de volver a sus raíces para conservar ese legado que, tristemente, siento que está en juego’, agregó. La congresista también agradeció a sus compañeros de bancada por los años de trabajo conjunto y destacó el papel de la oposición durante el actual gobierno, al que cuestionó por el deterioro de la seguridad y el fortalecimiento de las estructuras criminales en varias regiones del país.

Por último, Cabal, que ha manifestado en los últimos meses su inconformidad con las decisiones del directorio nacional del partido, dejó claro que su salida del Congreso no representa su retiro de la vida pública, sino el comienzo de una nueva etapa de trabajo político junto a los ciudadanos.

‘No es un adiós a la lucha, es una renovación de fuerzas. Seguiré recorriendo nuestro país para construir el camino de lo que viene. La defensa de nuestra patria apenas comienza a tomar su verdadera fuerza’, concluyó





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