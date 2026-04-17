Fiscalía reactiva investigación contra Blessd y su mánager por presunto secuestro y agresión

Un proceso judicial estancado contra el cantante de música urbana Blessd y su representante, Santiago Jaramillo, es reabierto por la Fiscalía General de la Nación. Ambos son citados a interrogatorio por denuncias de presunto secuestro y agresión presentadas por el artista Andrés Felipe Sánchez (‘Yo me llamo Ozuna’), quien relata haber sido golpeado, retenido y amenazado. La defensa del denunciante sugiere la posible comisión de múltiples delitos, incluyendo secuestro, acceso a sistemas informáticos y amenazas con arma de fuego.

Un proceso judicial que parecía paralizado ha retomado su curso con la reactivación de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el cantante de música urbana Blessd y su representante, Santiago Jaramillo . Según información difundida por Telemedellín, ambos han sido convocados a un interrogatorio de indiciados programado para el próximo lunes 20 de abril de 2026, donde deberán responder por acusaciones de presunto secuestro y agresión en la ciudad de Medellín.

La denuncia fue presentada por el artista Andrés Felipe Sánchez, conocido en el ámbito artístico como ‘Yo me llamo Ozuna’, quien relata haber sido víctima de golpes, retención ilegal y amenazas con arma de fuego. Sánchez detalló en su testimonio: Me obligaban a realizar una acción que no deseaba, la firma de un contrato. Recibí agresiones físicas en mi rostro y cuello, me confiscaron mi teléfono móvil, me intimidaron y manifestaron ser personas de ‘calle’, llegando a amenazar con quitarme la vida en ese instante. Aunque la veracidad de estos hechos está siendo objeto de indagación, el testimonio de Sánchez sitúa los sucesos el 1 de junio de 2022, en una oficina ubicada en el sector de El Poblado, donde, según su versión, fue agredido al negarse a concretar un acuerdo. Por su parte, Sebastián Gutiérrez, abogado del denunciante, declaró al medio que de este caso podrían derivarse varias infracciones penales, dado que las imputaciones incluyen presuntos delitos de secuestro, acceso ilícito a sistemas informáticos y amenazas o intimidación mediante el uso de arma de fuego o un elemento menos letal. A pesar de la seriedad de las denuncias formuladas por Sánchez en el año 2022, el procedimiento legal se mantuvo en una etapa de indagación preliminar sin avances significativos. Durante este periodo, el intérprete de ‘Yo me llamo Ozuna’ afirmó que su incipiente carrera musical sufrió un impacto considerable a causa de esta situación. No obstante, tras las gestiones y el reclamo persistente de su equipo legal, el Tribunal Superior de Medellín, en fecha 9 de abril, accedió a una tutela interpuesta con el fin de que la Fiscalía impulsara la investigación. Hasta el momento, ni Blessd ni su mánager, conocido como Dímelo Jara, han emitido declaraciones oficiales respecto a la reapertura del proceso o la citación a interrogatorio que busca esclarecer su presunta implicación en los hechos. STEPHANY GUZMÁN AYALA REDACCIÓN ALCANCE DIGITA





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