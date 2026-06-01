Fiscalía reporta 77 desaparecidos en puestos de voto, captura 85 fugitivos y abre investigación contra alcaldesa por coacción electoral

La Fiscalía General de la Nación informó que 77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a centros de votación, se capturaron 85 órdenes de captura por delitos graves y una alcaldesa de Caquetá está bajo investigación por presunto constreñimiento al sufragante durante la jornada electoral.

Con el cierre de las urnas, la Fiscalía General de la Nación sigue implementando el plan de acción diseñado para investigar y sancionar cualquier conducta que pueda haber empañado la transparencia del proceso electoral y las garantías democráticas en Colombia.

Durante la jornada electoral se registraron una serie de hechos relevantes que ponen de manifiesto la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades para preservar la integridad del voto. En total, 77 personas que habían sido reportadas como desaparecidas acudieron a los centros de votación en una amplia zona geográfica que incluye departamentos como Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

A cada uno de esos casos se le emitió un acta de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales, lo que permite cerrar el expediente de desaparición y garantizar la seguridad de los electores que lograron presentarse a votar. En el transcurso del día fueron ocho los arrestos vinculados a delitos electorales.

En Popayán, Cauca, las fuerzas de seguridad sorprendieron en flagrancia a cuatro mujeres y a un hombre en el barrio El Uvo; los detenidos estarían implicados en un esquema de corrupción al sufragante que consistía en revisar certificados electorales de ciudadanos que habían votado por una determinada colectividad política y colocar sus datos en una lista para favorecer a ciertos candidatos. En Cumaral, Meta, una persona fue capturada bajo sospecha de falsedad personal después de intentar suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación, mientras que en Valledupar, Cesar, una mujer fue detenida por voto fraudulento al constatarse que había emitido su sufragio en dos mesas distintas.

La Fiscalía, por su parte, abrió diez investigaciones criminales por delitos electorales en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre, y 107 casos adicionales relacionados con conductas que atentan contra la seguridad ciudadana. Una de las indagaciones de mayor resonancia involucra a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz, quien fue vinculada al delito de constreñimiento al sufragante tras aparecer en un video donde se la ve junto a Iván Cepeda, lo que sugiere una posible presión sobre los votantes.

Paralelamente, los equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional ejecutaron 85 órdenes de captura en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Huila, Bolívar, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Magdalena y La Guajira. Los sujetos buscados estaban involucrados en delitos graves como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menores de 14 años y acceso ilícito a sistemas informáticos.

Entre los detenidos se encontraba un jurado de votación de Hato Corozal, Casanare, perseguido por delito de acto sexual con una menor de 14 años. Estos resultados reflejan la capacidad de respuesta de las autoridades para perseguir tanto los crímenes electorales como los delitos comunes que ponen en riesgo la paz y la seguridad del país





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