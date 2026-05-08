Fiscalía reprogramó audiencia por cargos contra el presidente de Ecopetrol

La audiencia número uno frente a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, se reprogramó para el próximo lunes 11 de mayo, cuando se espera que la Fiscalía responda a varias aclaraciones solicitadas por la defensa contra los cargos por violación de topes en la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022.

La audiencia fue reprogramada para el próximo lunes 11 de mayo, cuando se espera que la Fiscalía responda a varias aclaraciones solicitadas por la defensa contra el presidente de Ecopetrol , Ricardo Roa , por su supuesta responsabilidad en la violación de los topes de la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022.

Según la Fiscalía, parte de los gastos de la campaña presidencial Petro Presidente en 2022 estaban en violación de los topes. Además, el pasado fiscal delegado sustentó la formulación de cargos por el delito de violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales.

En un informe, la Fiscalía detalló que la rendición de los informes de los gastos de la campaña presidencial Petro Presidente en 2022, presentados ante el CNE, incluyeron pagos, servicios y bienes adquiridos por la campaña Petro Presidente, pero no todos los gastos se registraron correctamente, lo que produjo un exceso de 28.384’680.001 pesos en comparación con el límite fijado por la autoridad electoral





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiscalía Audiencia Cargos Ricardo Roa Ecopetrol Gustavo Petro Topes De Campaña Presidencial Incidencia Fiscal Proceso Judicial Conyuge Vacaciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pese a estar en México, Ricardo Roa será imputado por violación de topes en campaña Petro 2022DOLAR

Read more »

Audiencia contra Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales será hoy tras aplazamientosLa diligencia judicial está programada para las 12:00 del día y representa un nuevo intento de la Fiscalía por presentar formalmente la imputación contra Ricardo Roa.

Read more »

Ricardo Roa está en Colombia y asistirá a la audiencia de hoy en su contraRicardo Roa estuvo unos días de vacaciones en México y no está pidiendo asilo.

Read more »

Revelan la millonaria suma que no reportó Ricardo Roa en Campaña Petro 2022La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol por su rol como gerente en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

Read more »