Fiscalía Solicita Apoyo Ciudadano para Encontrar a Erlys del Carmen Cordero Peralta, Desaparecida en Medellín

La Fiscalía General de la Nación emite un boletín de búsqueda urgente para localizar a Erlys del Carmen Cordero Peralta, vista por última vez en Medellín el 6 de abril de 2026. Se solicita la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que conduzca a su paradero. El Grupo de Desaparecidos del CTI está a cargo de la investigación.

Minuto30.com - La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos , ha activado una búsqueda urgente para localizar a Erlys del Carmen Cordero Peralta, ciudadana colombiana de 35 años. Según el informe oficial, Erlys fue vista por última vez el lunes 6 de abril de 2026 en Medellín . Desde entonces, sus familiares y amigos han perdido todo contacto, lo que ha generado una gran preocupación y movilizado todos los recursos disponibles para dar con su paradero.

La comunidad antioqueña es clave en esta búsqueda, y se espera que la difusión de la información y la empatía ciudadana sean factores cruciales para obtener pistas relevantes que puedan conducir a su pronta ubicación.\La principal señal particular que facilita la identificación de Erlys del Carmen es una cicatriz visible en su abdomen, producto de una intervención quirúrgica. Este detalle físico es fundamental para que cualquier persona que la haya visto o tenga información relevante pueda reconocerla y facilitar su identificación a las autoridades. La Fiscalía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) están trabajando arduamente, coordinando esfuerzos y analizando cualquier dato que pueda aportar luz sobre este caso de desaparición. El tiempo es crucial en estas situaciones, por lo que se hace un llamado a la colaboración ciudadana para que cualquier información, por mínima que sea, sea comunicada de inmediato.\Las autoridades solicitan encarecidamente la colaboración de la ciudadanía. Si usted ha visto a Erlys del Carmen Cordero Peralta en los últimos días, conoce alguna ruta que haya podido tomar, o tiene cualquier información que pueda ser relevante para su búsqueda, no dude en comunicarse inmediatamente. Cada detalle es importante y puede ser clave para resolver este caso. Se pone a disposición de la comunidad una línea telefónica directa y activa las 24 horas, gestionada por el Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía: 📞 Celular: 318 532 17 45. Se garantiza absoluta confidencialidad para aquellos que deseen proporcionar información. La esperanza de encontrar a Erlys con vida es el motor que impulsa esta búsqueda, y la cooperación de todos es fundamental para lograrlo





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