Fiscalía solicita declaración de Eva Ferrer sobre vínculos con Verónica Alcocer

La Fiscalía de Bogotá busca la declaración de la exconsejera Eva Ferrer en los días 24 y 25 de noviembre para esclarecer acusaciones de vínculos con la expresada y empresarios. El caso destaca posibles lazos con Euclides Torres y el tráfico de drogas.

La Fiscalía de Bogotá ha designado a la exconsejera Eva Ferrer para que rinda declaración los días 24 y 25 de noviembre. El objetivo es recabar información sobre acusaciones que ella realizó contra la expresada Verónica Alcocer y posiblemente sobre conexiones con el empresario Euclides Torres.

Detalle de la investigación

La diligencia se enmarca en una indagación abierta que se inició tras una serie de audios publicados en agosto. En esos audios, Ferrer alegaba presuntas irregularidades en el entorno de Alcocer, incluido el uso del avión oficial para transportar drogas a Venezuela y la participación de la expresada en una estructura de intereses económicos y actividades ilícitas.

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Durante la comparecencia previa del 3 de noviembre, Ferrer menciona que el empresario Euclides Torres visitó la Casa de Nariño. Según su testimonio, el registro de la entrada de Torres se realizó a su nombre, como si la reunión se hubiera celebrado en su oficina. Hasta la fecha, no se han revelado más detalles sobre la visita de Torres en la sede presidencial.

Posiciones de los involucrados

El hijo del entonces presidente, Nicolás Petro Burgos, confirmó en una entrevista en el búnker de la Fiscalía que Torres habría financiado actividades de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

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El empresario, uno de los mayores financiadores de la campaña en 2022, se ha convertido en megacontratista del gobierno y lidera uno de los clanes políticos más poderosos del Caribe.

Impacto y próximos pasos

La comparecencia se realizó de forma virtual ante la Fiscalía 76, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción. La acción responde a una denuncia presentada por un representante del Centro Democrático, basada en los audios que circularon hace semanas.

Hasta el momento, las afirmaciones de Ferrer sobre el transporte de drogas y los viajes a Venezuela no han sido corroboradas con documentos públicos. Se espera que la Fiscalía revele los resultados de su investigación en las próximas semanas y, si las evidencias lo justifican, emprenda posibles cargos ante la Procuraduría.

El caso sigue en desarrollo y los ciudadanos interesados podrán seguir la evolución a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.