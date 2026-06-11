Fiscalía solicita prórroga de medida de aseguramiento sobre Carlos Ramón González, exdirector de Dapre

La Fiscalía General de la Nación solicitó la prórroga de la medida de aseguramiento que pesa sobre Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien permanece fuera del país tras recibir asilo político en Nicaragua.

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( Ungrd ) sigue sumando capítulos judiciales y nuevos movimientos por parte de las autoridades.

Esta vez, la Fiscalía General de la Nación solicitó la prórroga de la medida de aseguramiento que pesa sobre Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien permanece fuera del país tras recibir asilo político en Nicaragua. La petición fue presentada durante una audiencia realizada este miércoles, en la que el ente acusador advirtió que la medida de aseguramiento vigente está próxima a vencerse durante el mes de junio.

Por ello, solicitó extenderla, argumentando la gravedad de los delitos que se le atribuyen al exfuncionario y el riesgo de que continúe evadiendo la acción de la justicia





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