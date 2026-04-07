Fiscalía Solicita Revocatoria de Designación de 'Calarcá' y Anuncia Imputación por Crímenes

La Fiscal General de la Nación solicitó al presidente Petro revocar la designación de alias 'Calarcá' como representante en la mesa de paz y anunció su próxima imputación por diversos delitos, incluyendo homicidio y masacres. Se detallan los crímenes atribuidos y la polémica en torno a la relación del gobierno con la disidencia.

La Fiscal General de la Nación solicitó al Presidente Gustavo Petro la revocación de la designación de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá , como representante del Estado Mayor Central FARC-EP en la mesa de diálogo. El ente acusador presentó al mandatario los hechos que involucran a Calarcá , destacando su presunta responsabilidad desde su inclusión en la mesa de negociaciones.

Entre estos hechos se encuentran el homicidio de la lideresa indígena Carmelina Yule, ocurrido el 16 de marzo de 2024 en Toribío, Cauca, así como la masacre de 26 personas en Miravalle, Guaviare, entre el 18 y 19 de enero de 2026. La solicitud de la fiscalía refleja la preocupación por la participación de Calarcá en delitos graves, incluyendo actos violentos y otras actividades ilícitas que podrían socavar el proceso de paz. Además de los mencionados crímenes, la Fiscal General expuso ante el Presidente otros cargos significativos que pesan sobre Calarcá. Se refirió a ataques con explosivos en el departamento del Meta, la implementación de minas antipersonales como táctica de guerra para atacar un convoy militar, casos de extorsión, desplazamientos forzados de comunidades y delitos ambientales. Todos estos actos delictivos son atribuidos a Calarcá y a su grupo, el Estado Mayor Central FARC-EP, demostrando una clara desconexión entre sus acciones y el supuesto compromiso con la paz. El gobierno de Petro, desde el inicio de sus conversaciones con el EMC, ha sido fuertemente criticado por la opinión pública debido a supuestas cercanías con diferentes miembros de la organización. La Fiscal Camargo también indicó que próximamente imputará a alias Calarcá, lo que marca un paso crucial en la investigación y procesamiento de este individuo. Adicionalmente, se señaló que Calarcá fue responsable del asesinato de siete militares en el Guaviare, entre ellos los atlanticenses Jean Carlos Bolaño y Anderson Bohórquez, lo que demuestra la gravedad de sus acciones y el impacto negativo que han tenido en la seguridad y la estabilidad del país. Es importante recordar que el Gobierno de Petro ha estado en medio de una polémica con esta disidencia, puesto que Noticias Caracol reveló una supuesta cercanía con el exdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmer Mejía, y el general del Ejército, Juan Miguel Huertas, quien era jefe del Comando de Personal del Ejército. Esta situación ha generado dudas sobre la transparencia y la efectividad del proceso de paz, y ha puesto de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades individuales y colectivas en los crímenes atribuidos a alias Calarcá y al Estado Mayor Central FARC-EP





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