Fiscalía vincula a Juan Carlos Uribe Bejarano con el asesinato de su hermano

La Fiscalía presenta pruebas contundentes, incluyendo testimonios y mensajes de WhatsApp, que vinculan a Juan Carlos Uribe Bejarano con el asesinato de su hermano. El juez avaló su captura y se espera la imputación de cargos por desaparición forzada y homicidio agravado. El caso ha conmocionado a la comunidad.

El testimonio de testigos, las llamadas telefónicas y los mensajes intercambiados a través de WhatsApp constituyen las pruebas clave presentadas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales vinculan a Juan Carlos Uribe Bejarano como presunto responsable del asesinato de su propio hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano .

El juez 16 de garantías, tras evaluar cuidadosamente los elementos presentados, avaló la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, marcando un hito importante en la investigación del caso. La Fiscalía ha revelado que posee evidencias sólidas que sugieren la participación directa del reconocido profesional de protocolo y relaciones públicas de la ciudad de Cali en este crimen de alto impacto. Las investigaciones apuntan a que Juan Carlos Uribe habría orquestado el homicidio de su hermano, presuntamente contratando a dos sicarios para llevar a cabo el acto criminal. \Uno de los sicarios involucrados ha sido identificado como Moisés Betancourt Zamora, quien fue capturado en la ciudad de Cartagena, mientras que el otro sicario, Brayan Eduardo Garcés Peláez, de 32 años de edad, ya ha sido judicializado por los mismos delitos, lo que fortalece la hipótesis de la Fiscalía sobre la participación de un grupo criminal en la ejecución del asesinato. Este caso ha generado una profunda consternación en la comunidad del Valle del Cauca, especialmente entre los familiares y amigos de la víctima, quienes han expresado su rechazo ante este acto de violencia que ha ensombrecido a una de las familias más prominentes de la región. La incredulidad y el asombro son evidentes en las declaraciones de muchos allegados, como Pilar Hung, amiga de la familia, quien manifestó su incredulidad ante la posibilidad de que Juan Carlos, a quien conoce desde hace más de treinta años, estuviera implicado en el asesinato de su hermano. Sin embargo, la hija de la víctima, Alejandra Uribe, ha expresado su convicción de que el crimen fue planificado con premeditación, citando detalles brutales del acto. \La captura de Juan Carlos Uribe Bejarano tuvo lugar en las inmediaciones de la Biblioteca Departamental de Cali, y posteriormente se llevó a cabo la legalización de su captura por parte de las autoridades competentes. En el transcurso del día, se espera que se realice la audiencia de imputación de cargos, donde se formalizarán las acusaciones por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, lo que podría llevar a un proceso judicial complejo y prolongado. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo testimonios, registros telefónicos y conversaciones de WhatsApp, se consideran cruciales para establecer la responsabilidad de Juan Carlos Uribe en el crimen. Este caso ha generado un debate sobre la planificación y ejecución del asesinato, así como sobre las posibles motivaciones detrás del mismo. La comunidad espera ansiosamente el avance de la investigación y el esclarecimiento total de los hechos, así como la aplicación de la justicia





