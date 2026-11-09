Fiscalía vincula a Zulma Guzmán por homicidio con talio y suspende extradición hasta 2027

La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a Zulma Guzmán por homicidio agravado y tentivas de homicidio en el caso de envenenamiento con talio. La extradición se retrasa hasta marzo de 2027.

La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a Zulma Guzmán al proceso penal en calidad de imputada por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado. Esta medida judicial responde a la investigación adelantada por el caso de envenenamiento con talio que causó la muerte de dos niñas en Bogotá y afectó a una mujer adulta.

El intento de audiencia de imputación programada para las nueve de la mañana de este lunes no pudo realizarse debido a fallos técnicos de conexión. Zulma Guzmán permanecía recluida en Londres, Inglaterra, donde se encuentra detenida mientras avanzan los trámites de extradición a Colombia y las gestiones judiciales que mantienen en su contra.

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Mecanismo del Envenenamiento y la Entrega

Las pruebas recabadas por la Fiscalía apuntan a que Zulma Guzmán planificó el envío de un paquete dirigido a la residencia del empresario Juan de Bedout, con quien sostuvo una relación sentimental. Este envío, que llegó el 3 de abril de 2025, contenía frambuesas cubiertas de chocolate que fueron manipuladas intencionalmente con talio.

El paquete fue recibido físicamente en el domicilio por dos menores de edad, identificadas como la hija del empresario y una compañera de colegio de 13 y 14 años respectivamente. Tras consumir las frambuesas, ambas niñas presentaron graves complicaciones de salud que derivaron en su fallecimiento a causa de la intoxicación por esta sustancia tóxica.

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Persuasión del Vigilante y Evidencias en Club

La investigación criminal revela que el primer intento de entrega del paquete falló porque el vigilante del edificio no autorizó el ingreso del repartidor. No obstante, Zulma Guzmán insistió para que el mensajero regresara e intentara la entrega nuevamente, llegando incluso a ofrecerle una generosa propina al personal de seguridad para asegurar el éxito de la operación.

Además de la ruta de entrega, la Fiscalía mantiene bajo escrutinio riguroso los elementos materiales encontrados en un casillero que la procesada utilizaba en el exclusivo club El Nogal. Estas evidencias físicas son clave para establecer el vínculo entre Zulma Guzmán y la manipulación del talio, así como para corroborar los pasos dados en la preparación del envío letal.

Impacto Legal y Retraso en la Extradición

El trámite de extradición de Zulma Guzmán a Colombia permanece completamente suspendido en la actualidad. Las autoridades británicas están revisando la solicitud presentada por el Ministerio de Justicia colombiano para proceder con su transferición al sistema judicial nacional.

Dicha evaluación administrativa se retomará formalmente en marzo de 2027, periodo durante el cual continuarán las actuaciones correspondientes en Reino Unido. Este retraso extiende la duración del proceso judicial en su contra y mantiene a la investigada bajo custodia en territorio inglés hasta que se resuelvan los requerimientos legales vigentes.