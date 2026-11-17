La Fiscalía General y la OIM establecieron un memorándum para combatir la trata y mejorar la protección de víctimas migrantes en Venezuela y la región.

La Fiscalía General de la República de Venezuela y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) suscribieron un acuerdo oficial este lunes para fortalecer la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Este memorándum de entendimiento busca establecer mecanismos de cooperación más robustos y mejorar la atención integral hacia las víctimas afectadas por estos delitos.

Mecanismos de cooperación y protección

El fiscal general venezolano, Larry Devoe, detalló en la plataforma X que el objetivo principal del documento es robustecer los mecanismos de cooperación en materia de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como en la atención integral de las víctimas. Este marco legal y operativo permite a ambas instituciones alinear sus estrategias nacionales con los estándares internacionales de protección humana.

Also read Giro del Gobierno sobre IVA a la canasta familiar destrabó debate de ley de ajuste fiscal

La alianza firmada por Devoe junto con la jefa de misión de la OIM en Venezuela, Lia Poggio, facilitará la coordinación de experiencias y buenas prácticas institucionales. Esta sinergia está diseñada específicamente para fortalecer las capacidades preventivas frente a la violencia infantil, la violencia basada en género, la explotación y el abuso sexual, áreas críticas donde se concentran los riesgos para los grupos más vulnerables.

Atención integral a las víctimas

Una parte fundamental del nuevo pacto es el compromiso de proporcionar asistencia técnica especializada para asegurar el bienestar físico, mental y psicosocial de las personas afectadas. La Fiscalía y la OIM reconocen que la recuperación de las víctimas requiere un enfoque multidisciplinario que abarque no solo la justicia penal, sino también la reconstrucción del tejido social y psicológico de los sobrevivientes.

Advertisement

La colaboración técnica entre ambas organizaciones permitirá implementar protocolos de identificación y rescate más efectivos. Al compartir conocimientos sobre cómo abordar la explotación y el abuso, las autoridades venezolanas y los expertos de la OIM pueden mejorar la respuesta inmediata ante denuncias o casos detectados en los puntos de control fronterizos y urbanos.

Contexto regional y cifras migratorias

Esta iniciativa se enmarca en un contexto regional complejo, donde el flujo migratorio venezolano sigue siendo uno de los más grandes de la historia reciente. Hasta agosto de este año, la Plataforma de Coordinación Interagencial R4V computaba al menos 6,97 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe, lo que incrementa la necesidad de mecanismos de protección eficientes.

La urgencia de estas medidas se refleja en las recientes operaciones de seguridad. El pasado 3 de noviembre, el Ministerio de Interior y Justicia informó de la captura por parte de la Policía Nacional de dos mujeres en el estado Táchira, una zona fronteriza con Colombia, por su presunta vinculación con una red de trata de personas. Estos incidentes subrayan la persistencia de las redes criminales que operan en las rutas migratorias.

El acuerdo entre la Fiscalía de Venezuela y la Organización Internacional para las Migraciones marca un paso significativo en la institucionalización de la respuesta ante la trata de seres humanos. Al integrar recursos técnicos y capacidades legales, se espera que las instituciones puedan ofrecer una protección más sólida a los millones de migrantes que transitaron por la región, garantizando que sus derechos sean respetados y que los culpables de estos crímenes sean llevados ante la justicia.