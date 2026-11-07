Fiscal imputa feminicidio agravado a cómplices de María Camila Potosí

Autoridades colombianas imputan a Camilo Moncayo y Ángelo Ochoa por ocultar el cuerpo de María Camila Potosí, víctima de un feminicidio en Cali que conmocionó al país.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su unidad especializada en la Seccional Cali, ha formalizado la acusación contra Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos por el delito de feminicidio agravado en calidad de cómplices. Esta decisión legal surge como respuesta directa a la presunta participación de ambos individuos en el asesinato de María Camila Potosí, un caso de violencia extrema que ha generado una profunda indignación social y mediática en todo Colombia. Los detenidos fueron aprehendidos durante operaciones militares y policiales desarrolladas esta semana en las ciudades de Cali y Jamundí.

Detalles del mecanismo del crimen

La investigación fiscal indica que los elementos materiales probatorios recabados hasta la fecha señalan a Moncayo y Ochoa como personas clave para la ocultación del cuerpo de la joven de 21 años. Se ha determinado que estos dos sujetos colaboraron activamente para subir la víctima a un vehículo que estaba siendo conducido por terceros. Además, la evidencia sugiere que ellos presuntamente escoltaron el automotor durante el traslado, asegurando que el viaje se realizara sin interrupciones hasta llegar al lugar final.

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El destino final de la víctima fue una zona boscosa ubicada cerca del río Meléndez, donde fue abandonada. Las capturas de Moncayo y Ochoa se realizaron en el marco de diligencias de allanamiento y registro que se ejecutaron en cumplimiento estricto de órdenes judiciales emitidas por los tribunales competentes. Este proceso legal fue necesario para garantizar la integridad de la evidencia y proceder con la imputación formal de estos delitos contra la vida y la integridad física.

Contexto y roles de los acusados

El crimen de María Camila Potosí ocurrió el 16 de julio en un inmueble situado en el sector Alto de Polvorines, en la ciudad de Cali. Las primeras investigaciones revelaron que la joven llegó al lugar acompañada de una mujer, quien logró ganarse su confianza fingiendo estar embarazada. Este engaño fue el preludio de una agresión brutal donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante que causó su muerte. Posteriormente, mediante un procedimiento rudimentario, le extraerían a su bebé, el cual se encontraba en un estado de gestación de ocho meses.

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Los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tuvieron que realizar intensas labores de búsqueda para localizar los restos de la joven. Finalmente, el 20 de julio, encontraron el cuerpo de María Camila Potosí en el corregimiento La Buitrera. Diez días después de este hallazgo, las autoridades localizaron sin vida al bebé en las inmediaciones del mismo sector. Estos descubrimientos fueron fundamentales para reconstruir la cronología de los hechos y establecer las responsabilidades penales de los involucrados.

Consecuencias legales y próximas acciones

Ante la gravedad de estos hechos y la complejidad de la red criminal involucrada, el Ministerio Público ha tomado medidas drásticas contra otros presuntos implicados. Ya han sido enviados a prisión Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. La fiscalía continúa profundizando en la investigación para esclarecer todos los entresijos del caso, incluyendo posibles contradicciones en las declaraciones de capturados anteriores.

La acusación contra Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos representa un paso crucial en el camino hacia la justicia para María Camila y su hijo no nacido. Las autoridades aseguran que se mantendrán en una vigilancia activa para prevenir cualquier intento de obstrucción a la investigación. La sociedad colombiana espera que el sistema judicial agilice los procesos para que los responsables directos e indirectos respondan ante la ley por este acto de barbarie que sacudió la tranquilidad de Cali y del país entero.