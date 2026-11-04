Fiscal Silvana Uribe investigada por audiencia virtual en aparente embriaguez en Caldas

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a la fiscal Silvana Uribe por su presunto estado de embriaguez durante una audiencia virtual en Caldas.

Un video de la fiscal Silvana Uribe, que habría asistido en aparente estado de embriaguez a una audiencia virtual en Caldas, se conoció este miércoles en redes sociales. El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia denunció el hecho y pidió una investigación disciplinaria contra la funcionaria. La audiencia en mención tuvo lugar en julio pasado ante un juzgado promiscuo de Anserma, Caldas.

EL COLOMBIANO informó que Silvana Uribe se ha destacado como fiscal especializada, con trayectoria en el Valle del Cauca, especialmente en Cali. La noticia se encuentra en desarrollo, por lo que el caso podría tener nuevas actualizaciones.

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Detalles de la audiencia virtual en Anserma

La audiencia virtual en la que participó la fiscal Silvana Uribe se realizó en julio pasado ante un juzgado promiscuo de Anserma, en Caldas. El video que circuló en redes sociales dio visibilidad al caso, según lo señalado por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a EL COLOMBIANO la fecha y el lugar de la diligencia. Según esas fuentes, el hecho se originó en una audiencia celebrada por vía virtual, lo que permitió que el registro quedara disponible para su difusión.

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Las fuentes de la Fiscalía no ampliaron detalles sobre el desarrollo de la diligencia, por lo que el alcance de la conducta reportada aún debe ser establecido en el proceso disciplinario correspondiente.

Posiciones del Colegio de Abogados Penalistas

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia calificó como absolutamente lamentable que una fiscal se presentara a una audiencia en las condiciones observadas en el video. La corporación publicó su pronunciamiento en una cuenta de Twitter, hoy X, de la que surgió la denuncia pública.

En su mensaje, la corporación de juristas sostuvo que, si el hecho involucrara a un abogado defensor, ese profesional ya estaría suspendido. Con esa comparación, el gremio planteó que debe aplicarse el mismo rigor disciplinario a los servidores de la Fiscalía.

Por su parte, la Fiscalía no ha presentado una valoración pública de la conducta de la funcionaria. La institución se limitó a informar las actuaciones que adelantó frente al caso a través de su Dirección Seccional de Caldas.

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Compulsa de copias y próximos pasos disciplinarios

La Dirección Seccional de Caldas de la Fiscalía compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue las actuaciones de la fiscal Silvana Uribe. El objetivo es determinar si existe lugar a responsabilidades disciplinarias.

La compulsa de copias se efectuó el 21 de julio de este año. Esa actuación dio lugar a la apertura de un radicado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para adelantar el respectivo proceso disciplinario.

Con la apertura del radicado, el caso queda en manos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que deberá evaluar los hechos del video y las actuaciones de la funcionaria. Hasta el momento, la fuente oficial no ha informado nuevas fechas para las decisiones del proceso.