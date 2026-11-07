Fitch Ratings ratifica AAA(col) a Medellín por la solidez de sus finanzas

Fitch Ratings ratificó a Medellín la máxima calificación nacional AAA(col), con perspectiva estable, por encima de Bogotá, Cali y Barranquilla.

La calificadora internacional Fitch Ratings ratificó a Medellín la máxima calificación de su escala nacional, AAA(col), con perspectiva estable. La decisión se conoció tras la revisión periódica realizada el 5 de noviembre de 2026 y responde, según la firma, a la solidez de las finanzas de la ciudad.

La calificación de Fitch deja a Medellín por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla e incluso del departamento de Antioquia, dentro del grupo de pares que la agencia evaluó. El anuncio pone en evidencia que la capital antioqueña mantiene un perfil crediticio de grado de inversión, algo que pocas administraciones locales logran sostener.

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Qué significa la calificación AAA(col) para Medellín

La calificación AAA(col) es la nota más alta que Fitch Ratings otorga en su escala nacional. Se reserva para los emisores con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento frente a otros actores del país.

Según la agencia, el desempeño fiscal de Medellín se mantuvo sólido durante 2025. Fitch atribuyó ese resultado al crecimiento de los ingresos tributarios, a las transferencias que llegan desde la Nación y a los dividendos que entrega Empresas Públicas de Medellín (EPM).

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Ese comportamiento respaldó márgenes operativos sólidos y un mayor efectivo sin restricciones, es decir, recursos disponibles para atender los compromisos financieros y las obras de la ciudad. Fitch también asignó a Medellín un perfil financiero AA y un perfil crediticio individual BBB.

Posiciones del alcalde y del secretario de Hacienda

El alcalde Federico Gutiérrez celebró el anuncio y afirmó que la calificación demuestra que, cuando los recursos públicos se administran con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Gutiérrez explicó que el buen respaldo crediticio permite adelantar obras hoy y distribuir su pago en el tiempo.

El mandatario puso como ejemplos un colegio que necesita aulas nuevas, una vía que requiere intervención y una cancha que un barrio lleva tiempo esperando. Según Gutiérrez, cada peso tiene un destino concreto y una forma de pago prevista.

El secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, recordó que en Medellín hay más de 1.800 obras en marcha, entre megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Uribe Villa señaló que esas obras se financian con dos fuentes: el recaudo tributario del Distrito y el crédito.

El funcionario destacó que el recaudo tributario del Distrito creció 27,56 % en esta administración, al pasar de $2.72 billones a $3.47 billones. Uribe Villa sostuvo que los resultados son la prueba de que existe confianza en las finanzas de la ciudad.

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Impacto en la financiación y próximos pasos del presupuesto 2027

La calificación de Fitch Ratings influye directamente en el costo del endeudamiento de la ciudad. Una nota crediticia más alta hace más fácil y más barato financiar grandes obras, porque los prestamistas confían en que el municipio cumplirá con sus pagos.

La perspectiva estable también tiene un significado concreto para el mercado. Indica que Fitch no prevé cambios negativos en la calificación de Medellín en el corto plazo, una señal que pesa en las decisiones de bancos e inversionistas.

El respaldo llega en un momento clave, porque el Concejo de Medellín discute el presupuesto de 2027 y la financiación de las grandes obras que necesita la ciudad. Según la administración, la confianza de las calificadoras es la base sobre la que se adelanta ese debate.

Con la ratificación de Fitch Ratings, Medellín conserva su lugar entre las ciudades con las finanzas más saludables del país. La administración sostiene que esta calificación asegura el respaldo necesario para seguir ejecutando su plan de obras en los próximos años.