Fito Páez y la noche de silencio en Bogotá: 15.000 personas escuchan al ícono del rock argentino

El concierto del rocanrolero argentino Fito Páez en Bogotá se destacó por un momento único: el artista pidió silencio a 15.000 asistentes, quienes respondieron con magia y respeto. Una reseña de su presentación en el Movistar Arena, llena de clásicos, historias personales y la esencia íntima de su música.

Fito Páez brindó una noche inolvidable en Bogotá, donde 15.000 asistentes guardaron un silencio respetuoso para escuchar al legendario músico argentino. El artista, parte de una gira que también incluyó Medellín, Cali y Manizales, compartió sus éxitos más emblemáticos en el Movistar Arena.

A diferencia de lo habitual en los conciertos, Páez pidió silencio en medio de una ovación, lo que generó confusión inicial entre algunos asistentes, pero finalmente logró una atención absoluta. Durante el espectáculo, que duró dos horas, el músico de 63 años alternó clásicos como Cadáver exquisito, 11 y 6 y Ciudad de pobres corazones, creando una atmósfera íntima a pesar de la gran audiencia.

Su trayectoria, que comenzó en Rosario en 1963, incluye colaboraciones con Charly García y una profunda influencia en el rock latinoamericano. Momentos emocionales surgieron al interpretar canciones inspiradas en experiencias personales dolorosas, como el asesinato de su abuela y tía abuela, que dieron lugar a álbumes intensos.

El concierto reflejó no solo su legado musical, sino también su humildad, al responder a los aplausos con frases como Me da vergüenza y Todo esto es por ustedes, reafirmando su conexión genuina con el público





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