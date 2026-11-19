El Flamengo se mantiene a un punto del Palmeiras en la tabla de posiciones del Brasileirão tras su victoria 2-1 contra el Athletico Paranaense.

El Flamengo logró una victoria crucial de 2-1 contra el Athletico Paranaense el miércoles por la noche en el estadio Maracaná, colocándose a tan solo un punto del líder del torneo en la 35ª jornada del Brasileirão. Este resultado favorable coincidió con la derrota por 2-1 del Palmeiras frente al Cruzeiro, manteniendo la tensión en la cima de la clasificación y dejando al equipo carioca a un paso de revalidar el título conseguido en 2025.

Detalles del encuentro en el Maracaná

El partido comenzó con un espectáculo ofensivo del Athletico Paranaense, quien se adelantó en el marcador con un gol espectacular de Kerwin Vargas en el minuto 11. El jugador colombiano recuperó un balón cerca de la frontal del área, realizó una combinación con Bruno Zapelli y, antes de pisar el círculo central, ejecutó un disparo colocado que superó al portero Agustín Rossi desde la mitad de la cancha.

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No obstante, el Flamengo reaccionó con rapidez gracias a la intervención de Jorge Carrascal, otro jugador colombiano, quien empató el partido en el minuto 17 con un gran remate. Poco después, en el minuto 27, Jorginho convirtió un penalti para darle la victoria definitiva al Flamengo, un resultado que pone al equipo a seis unidades de ventaja sobre el Palmeiras con solo nueve jornadas restantes por disputarse.

Posiciones de los actores clave

Giorgian De Arrascaeta, centrocampista del Flamengo, reconoció la dificultad del enfrentamiento contra un rival que defiende muy bien, señalando que aunque no tuvieron muchas oportunidades, el equipo no fue amenazado en exceso. De Arrascaeta también se refirió a la posible final anticipada contra el Palmeiras, afirmando que siempre será un partido difícil debido a la fortaleza física y técnica de sus rivales.

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En el otro partido destacado, el Palmeiras no pudo contar con la mayoría de sus internacionales sudamericanos y sucumbió ante el Cruzeiro. El entrenador palmeirense criticó la situación, expresando frustración por llegar a esta etapa decisiva sin las mismas soluciones tácticas que suelen caracterizar a su plantel habitual, a pesar de que el equipo ya está clasificado para las finales de la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.

Impacto real y próximos pasos

Con esta trayectoria, el Flamengo podría asegurar el bicampeonato el próximo sábado si gana o empata en su visita al Estadio Palestra Italia contra el Verdão. Este encuentro promete ser decisivo, especialmente considerando que el Palmeiras contó con la presencia de Jhon Arias, quien disputó los últimos 20 minutos del partido ante el Cruzeiro tras consolar a Carlos Gómez por el penal fallado en la semifinal.

En la parte baja de la tabla, el Corinthians de Clarence Seedorf salió provisionalmente de la zona de descenso tras golear 4-0 al Botafogo, con tres goles de Kaio César y uno de Memphis Depay. Este triunfo les permitió llegar a 40 puntos, dos más que el Internacional y el Vitória, mientras que el Botafogo de Tite sigue sin certificar su permanencia al situarse en el puesto 12 con 42 puntos.

El Grêmio de Porto Alegre continúa en la zona de descenso tras empatar 0-0 en casa contra el Bahia. Como finalista de la Copa de Brasil, el equipo ocupa el antepenúltimo lugar con 38 puntos, la misma cantidad que sus rivales directos por la salvación, lo que añade presión adicional para los próximos encuentros que definirán el destino de varios clubes en el torneo.