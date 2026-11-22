El Flamengo de Jorge Carrascal alcanzó su noveno título nacional al empatar 1-1 ante Palmeiras. El Mengao lidera con 80 puntos, dos más que el Verdão, asegurando el doblete consecutivo en Brasil.

El Clube de Regatas do Flamengo se proclamó campeón del Brasileirão 2026 tras igualar 1-1 ante el Palmeiras en la antepenúltima jornada del torneo. Este resultado, disputado en el estadio Allianz Parque de São Paulo, le otorgó al equipo carioca su novena liga en su historia y su segundo título consecutivo, consolidándose como la fuerza dominante del fútbol brasileño actual.

Carrascal lidera la ofensiva del Mengao

La columna vertebral del éxito del Flamengo este año fue el aporte ofensivo del centrocampista colombiano Jorge Carrascal. El cartagenero registró un impacto estadístico decisivo con 8 goles y 9 asistencias en 29 partidos disputados, siendo pieza clave para que el club superara a Santos y alcanzara el octavo puesto en el palmarés histórico de ligas, situándose solo detrás de los 12 títulos del Palmeiras.

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Rivalidad histórica define el destino

El Palmeiras, dirigido por Leonardo Jardim, mantuvo la presión hasta el final pero finalmente no pudo alcanzar la meta. Con 74 puntos y 21 victorias, el equipo paulista quedó a 6 unidades del líder. El criterio de desempate por mayor cantidad de triunfos, donde el Flamengo cuenta con 24 victorias frente a las 21 del Verdão, selló la matemática del campeonato a favor del rival.

Actuación clave en la lucha por la corona

El partido final mostró un duelo táctico intenso donde el colombiano Jhon Arias abrió el marcador para el Palmeiras a los doce minutos. Sin embargo, el español Samu Lino respondió con fuerza a los 76', anotando el empate que permitió al Flamengo sumar un punto vital. Este gol fue emocionalmente significativo, ya que Lino ya había anotado el gol del título anterior contra Ceará.

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Resiliencia tras una temporada compleja

El Mengao logró superar un inicio de temporada irregular y la salida del entrenador Filipe Luís en marzo. La llegada de Leonardo Jardim estabilizó al equipo, que había perdido el liderato durante 19 jornadas. A pesar de no lograr el triplete al ser eliminado en semifinales de la Copa Libertadores y dieciseisavos en la Copa de Brasil, el campeonato local salvó una temporada con altibajos.

Implicaciones para el futuro continental

Con este título, el Flamengo asegura su clasificación automática a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Para el Palmeiras, la temporada concluye con una oportunidad pendiente en Montevideo el 28 de noviembre contra Estudiantes de La Plata, donde Jhon Arias buscará su primer gran título continental con su nuevo equipo.