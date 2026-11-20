La Fundación para la Libertad de Prensa exigió al ministro Ordóñez retractarse por amenazar al periodista Coronell, denunciando uso indebido de la pauta estatal para censurar críticas.

La Fundación para la Libertad de Prensa ( FLIP) denunció oficialmente una presunta intromisión del Gobierno colombiano en la libertad de expresión tras una publicación en la red social X de Alejandro Ordóñez, titular del Ministerio del Interior. Esta acción institucional surgió como respuesta directa a los comentarios realizados por el ministro en el perfil oficial de su cartera, los cuales fueron interpretados como una advertencia personal hacia el periodista Daniel Coronell. La organización consideró que el mensaje constituía un uso abusivo de la autoridad pública para silenciar a un medio de comunicación crítico.

El origen del conflicto institucional

La disputa se originó tras el discurso pronunciado por Daniel Coronell en los Premios Simón Bolívar, celebrados el pasado 18 de noviembre, donde el periodista recibió el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista. En su alocución, Coronell advirtió públicamente sobre las presiones sistemáticas que fuerzan a la prensa a practicar la autocensura. Inmediatamente después, Alejandro Ordóñez publicó un mensaje en la cuenta oficial del Ministerio del Interior, donde afirmó que a Coronell no le aflige la libertad de expresión, sino que le atormenta la pérdida de la pauta estatal y el provecho económico. Esta declaración generó un rechazo inmediato por parte de la FLIP, quien consideró que el ministro estaba cuestionando la credibilidad y la integridad profesional de un periodista laureado.

Also read Ordóñez acusa a Daniel Coronell de recibir privilegios del gobierno Petro

Denuncia de censura indirecta y uso de la autoridad

La FLIP calificó las palabras de Ordóñez como inaceptables, señalando que un funcionario de tal rango no debería poner en duda la credibilidad de un periodista ni advertirle que asuma las consecuencias de su trabajo. La fundación argumentó que al difundir esa advertencia desde un canal del Estado, Ordóñez comprometió institucionalmente a una cartera responsable de la protección de los periodistas. Se consideró que el ministro utilizó la autoridad de su cargo para intimidar no solo a Coronell, sino a toda la prensa crítica. Además, la FLIP condenó que se invoque la pauta oficial para advertir qué tipo de periodismo está dispuesto a financiar el Gobierno, lo cual se interpreta como una condición para el acceso a recursos públicos.

Vinculación con la publicidad oficial y estrategias políticas

El pronunciamiento de la fundación estableció una conexión directa con publicaciones realizadas por Carlos Suárez Rojas, quien es estratega en la campaña de Abelardo de la Espriella y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Suárez Rojas publicó el pasado 12 de noviembre un mensaje en el que vinculaba la asignación de publicidad estatal con el tipo de cobertura periodística realizada por los medios. La FLIP afirmó que utilizar estos recursos para premiar la aprobación o castigar el escrutinio constituye una forma de censura indirecta, tal como ha sido advertido previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este contexto sugiere que la disputa no es solo personal, sino parte de una estrategia más amplia de control informativo.

Advertisement

Exigencias de retractación y responsabilidades legales

Ante estos hechos, la FLIP formuló varias exigencias concretas a las autoridades competentes. Primero, solicitó a Alejandro Ordóñez que retire la publicación y se retracte de los señalamientos desde la misma cuenta oficial del Ministerio del Interior. Segundo, pidió al presidente Abelardo de la Espriella que rechace el ocurrido y garantice que los canales de su administración respeten escrupulosamente la libertad de prensa. Finalmente, la organización solicitó a la Procuraduría General de la Nación que examine la actuación del ministro para determinar si hubo un uso indebido de la cuenta institucional.

Impacto en la libertad de prensa y riesgo futuro

La FLIP advirtió que este tipo de mensajes desde canales oficiales puede tener efectos disuasorios en otras redacciones, disuadiendo la publicación de investigaciones de interés público por temor a represalias. La fundación expresó su plena solidaridad con Daniel Coronell y cerró su comunicado con una advertencia grave: cuando un ministro usa el poder de su cargo para intimidar a quien lo cuestiona, también pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a saber qué hace el Gobierno con el poder y los recursos que se le han confiado. La entidad reiteró que la integridad del periodismo es fundamental para la transparencia democrática.