Flor Vargas, pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana, falleció a sus 98 años

La actriz Flor Vargas, una de las pioneras de la radio, el teatro y la televisión colombiana, falleció a sus 98 años debido a una serie de quebrantos de salud. La noticia ha sido conmocionada por la comunidad artística y televisiva colombiana, quienes han dejado sus condolencias en redes sociales.

La actriz Flor Vargas , recordada por haber participado en producciones como 'Victorinos', 'N. N.' y 'El Capo', entre otras, falleció a sus 98 años debido a una serie de quebrantos de salud.

La noticia fue dada a conocer por la entidad Actores Sociedad Colombiana de Gestión a través de sus redes sociales. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte, aunque se sabe que en los últimos meses había solicitado ayuda económica debido a problemas de movilidad, audición y caídas repetidas. La actriz vivía sola y había perdido a sus hijos hace varios años.

La noticia ha sido conmocionada por la comunidad artística y televisiva colombiana, quienes han dejado sus condolencias en redes sociales





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