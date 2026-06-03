Florentino Pérez anuncia su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez ha anunciado su candidatura a la presidencia del Real Madrid en las elecciones del próximo domingo. Si es elegido presidente, nombrará a José Mourinho como entrenador del equipo.

Si Florentino Pérez es elegido presidente del Real Madrid en las elecciones del próximo domingo, tendrá un gran desafío por delante. En una entrevista reciente, Pérez anunció su candidatura y, en un gesto inusual, compartió una imagen suya con la camiseta del Real Madrid en las redes sociales.

La imagen mostraba a Florentino Pérez con la camiseta del equipo blanco, lo que generó gran expectación entre los aficionados. Además, Pérez anunció que, si es elegido presidente, nombrará a José Mourinho como entrenador del equipo. Mourinho es un entrenador portugués que ha tenido un gran éxito en el Real Madrid en el pasado, ganando una liga, una Copa del Rey y una Supercopa.

Sin embargo, también ha tenido un período difícil en el club, siendo despedido en 2013. En la actualidad, Mourinho dirige al Benfica en Portugal. Si Florentino Pérez es elegido presidente, tendrá la tarea de renovar al equipo y llevarlo de vuelta a la cima del fútbol español. En una entrevista reciente, Pérez anunció que anunciará este jueves el fichaje de un gran jugador, lo que generó gran expectación entre los aficionados.

La elección del próximo domingo será crucial para el futuro del Real Madrid y su equipo. Los aficionados del equipo esperan con ansias el anuncio de Florentino Pérez y la confirmación de su candidatura. Si es elegido presidente, tendrá que tomar decisiones difíciles y trabajar arduamente para llevar al equipo de vuelta a la cima del fútbol español. La elección del próximo domingo será un momento crucial para el Real Madrid y su equipo





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Florentino Pérez Real Madrid José Mourinho Benfica Fútbol Español

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Florentino Pérez anuncia a Jose Mourinho como técnico del MadridEn la cuenta oficial de la candidatura ‘Florentino 2026, Mucha historia por hacer’ aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid.

Read more »

Florentino Pérez prometió a Mourinho como técnico si vuelve a ganar la presidencia del Real MadridDurante el proceso de elección del nuevo máximo dirigente de la Casa Blanca se han puesto sobre la mesa propuestas llamativas como esta.

Read more »

Mourinho dirigirá al Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidenteEl portugués fue anunciado en la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026'.

Read more »

Mourinho acepta volver al Real Madrid si Florentino Pérez gana la elecciónLa vuelta del técnico portugués al equipo blanco había sido dada por hecha por la prensa española en las últimas semanas si el presidente del club logra revalidar la presidencia blanca.

Read more »