El sector florícola de Colombia enfrenta un arancel del 12.5% impuesto por Estados Unidos y alza de costos, pero confía en la innovación para cerrar 2026 con resultados positivos.

La industria florícola de Colombia atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente, marcada por una convergencia de presiones económicas y comerciales que han puesto a prueba la resiliencia del sector. Los productores nacionales enfrentan simultáneamente un incremento significativo en los costos laborales y de producción, una depreciación favorable que ha reducido los ingresos en dólares y una barrera arancelaria específica de 12.5% aplicada por Estados Unidos, su mercado de destino prioritario. A pesar de este escenario adverso, las organizaciones gremiales mantienen una proyección cautelosa de optimismo para finalizar el año 2026 con indicadores financieros positivos, respaldadas por estrategias agressivas de modernización.

Estrategias de Innovación y Tecnología Agrícola

Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, destaca que la innovación tecnológica se ha convertido en una condición indispensable para mantener la competitividad global en un entorno de alta exigencia. Durante el evento Siflor 2026, celebrado en Rionegro, Antioquia, el sector presentó cuatro ejes estratégicos fundamentales para enfrentar los retos actuales. El primero de ellos se centra en la sanidad de los cultivos, un requisito crítico para acceder a nuevos mercados internacionales con estándares rigurosos de bioseguridad. El segundo eje aborda la adopción urgente de tecnología, incluyendo automatización, agricultura 4.0 e inteligencia artificial, herramientas esenciales para responder a la escasez de mano de obra y optimizar procesos.

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La sostenibilidad ambiental y la articulación interinstitucional completan la visión estratégica presentada por el sector. Valdivieso explica que producir de manera responsable con los recursos naturales no es solo una exigencia ética, sino una ventaja competitiva necesaria. La articulación entre el sector público y privado resulta vital, dado que los desafíos agrícolas son demasiado amplios para ser resueltos de forma aislada. Para esto, Asocolflores trabaja conjuntamente con entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia, buscando que la investigación aplicada y las buenas prácticas respondan a las necesidades reales de los productores. Este enfoque colaborativo busca transformar el conocimiento en oportunidades tangibles para la cadena de valor.

Impacto Arancelario y Negociación Comercial

Uno de los factores determinantes en la situación actual es la imposición de un arancel del 12.5% por parte de Estados Unidos, vigente desde julio, que ha impactado directamente la rentabilidad de las exportaciones. Las autoridades del sector confían en que el Gobierno Nacional esté liderando gestiones bilaterales para revertir esta carga fiscal. El objetivo inmediato es la expedición de la normativa que prohíbe el trabajo forzoso, una medida clave que permitiría a Colombia, en el marco de la investigación 301, reducir el arancel del 12.5% al 10%. Esta tasa del 10% representa el mínimo posible y coincide con la que aplican actualmente otros países competidores, nivelando así el campo de juego comercial.

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El ministro de Comercio ha sido el principal interlocutor en estas negociaciones, manteniendo reuniones directas con sus homólogos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Estas gestiones diplomáticas y comerciales son vistas como una oportunidad para estabilizar el acceso preferencial al mercado norteamericano. Sin embargo, la incertidumbre sigue presente mientras no se concreten los acuerdos formales que aseguren la reducción arancelaria. El sector espera que estos diálogos culminen en una resolución favorable que reconozca el esfuerzo continuo de la industria colombiana por cumplir con estándares internacionales y mantener su posición como proveedor líder de flores frescas.

Desafíos Laborales y Proyecciones Económicas

Además de los factores comerciales, el sector enfrenta una presión inflacionaria significativa en sus costos operativos. El aumento en los precios de insumos, fertilizantes y fletes, sumado a la dinámica del salario mínimo, ha elevado la estructura de costos de producción. Laura Valdivieso señala que se espera que la negociación del salario mínimo se realice con criterios técnicos que reconozcan los niveles de inflación vigentes, evitando un golpe adicional a la competitividad. Frente a la volatilidad del dólar, el gremio espera que la moneda se acerque más a los fundamentales económicos para facilitar la planificación financiera a largo plazo.

A medida que la industria se prepara para la última temporada del año, marcada por la celebración del Día de Acción de Gracias y el inicio de la temporada navideña, la eficiencia operativa se convierte en la principal herramienta de supervivencia. Los productores están implementando esfuerzos masivos para mejorar la productividad y reducir desperdicios, asegurando que la calidad y el volumen de oferta puedan satisfacer la demanda en momentos de mayor consumo. La fortaleza del sector depende de su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y mantener su valor agregado en un contexto global cada vez más competitivo y exigente.