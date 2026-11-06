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Floridablanca celebra 209 años con Ferias Dulces de Corazón del 7 al 15 de noviembre

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Floridablanca celebra 209 años con Ferias Dulces de Corazón del 7 al 15 de noviembre
Floridablanca · José Fernando Sánchez · Dulces De Corazón
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Descubre la agenda completa de las Ferias y Fiestas Dulces de Corazón en Floridablanca. Conciertos, cultura y tradición marcan el aniversario de la ciudad con actividades gratuitas.

El municipio de Floridablanca se prepara para conmemorar su vigésimo octavo aniversario de fundación con una amplia programación cultural y artística que se extenderá desde el sábado 7 hasta el domingo 15 de noviembre. La administración municipal, liderada por el alcalde José Fernando Sánchez, ha oficializado la celebración bajo el nombre de Ferias y Fiestas Dulces de Corazón, un evento diseñado para reunir a la comunidad en un espacio de convivencia, tradición y entretenimiento para todos los públicos.

Apertura solemne y encendido navideño

La jornada inaugural del sábado 7 de noviembre comenzará tempranamente a las 6:00 a.m. con una eucaristía de cumpleaños en la parroquia San Juan Nepomuceno. La ceremonia central se desarrollará posteriormente a las 6:30 p.m. en el Parque Principal, donde se darán los primeros toques de la temporada decembrina con un show pirotécnico y el encendido oficial de la Navidad.

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El mandatario municipal José Fernando Sánchez Carvajal destacó que este acto central no solo celebra la fundación del municipio, sino que también marca la bienvenida a las fiestas con presentaciones musicales variadas. Inmediatamente después, a las 7:30 p.m., el escenario acogerá a la agrupación Lo Nuestro para cerrar la primera noche de la celebración oficial.

Actividades familiares y deportivas en el primer fin de semana

El sábado 7 de noviembre estará cargado de actividades para todas las edades desde la mañana. En la calle Barichara, el Expomayor operará de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., ofreciendo un espacio para el comercio local. Simultáneamente, el Parque Principal será el epicentro de la diversión infantil con el Festival de Música Infantil entre las 9:00 a.m. y 12:00 m.

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Los visitantes también podrán disfrutar de experiencias sensoriales como Florida es Aroma a Café y Cacao, que estará abierto de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., junto con la exposición fotográfica Florida en el Lente. Al mediodía, el Festival de Pelayeras arrancará con desfiles desde la sede de la Universidad Industrial de Santander y el barrio Limoncito, culminando su recorrido en el Parque Principal.

El domingo 8 de noviembre traerá desafíos deportivos y artísticos. A las 6:30 a.m. se disputará por primera vez el Reto Parapente, una prueba de ciclismo que inicia en el kilómetro 1.4 de la vía de Ruitoque Bajo hacia Acapulco y finaliza en el Parque Internacional de Parapente. Más tarde, el Parque Principal será sede de la final de la categoría A del XXIX Festival de Música Campesina.

Festivales itinerantes y reconocimientos municipales

Del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, la programación abandona el centro para recorrer barrios y veredas. Grupos de danza como Sentir Florideño, Gesto Vivo, Party Color, así como actividades de literatura y orquestas, visitarán sectores como Bellavista, Santa Ana, La Cumbre y Ruitoque. Las tardes se dedicarán a la danza y el teatro, mientras las noches de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. estarán llenas de música orquestal.

El viernes 13 de noviembre destaca por dos eventos importantes: el Festival de Bandas Marciales Escolares, que desfila desde el Colegio José Elías Puyana hasta el Parque Principal entre las 8:00 a.m. y 1:00 p.m., y la elección de la reina municipal del adulto mayor entre las 2:00 p.m. y 7:00 p.m. La Feria Artesanal y Muestra de Emprendedores permanecerá abierta desde ese día hasta el cierre del evento.

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Megaconcierto gratuito y cierre con tradición

El sábado 14 de noviembre será la fecha estelar para los amantes de la música popular, con un megaconcierto gratuito en el estadio Álvaro Gómez Hurtado a partir de las 4:00 p.m. El evento contará con la participación de Puerto Rican Power, Sergio Vargas, Jessi Uribe, Rafa Pérez y Kari Castillo, requiriendo boletas retiradas en puntos autorizados.

La jornada también incluirá una Feria Inmobiliaria en el Parque Principal de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y un desfile de carros clásicos desde el Anillo Vial a las 2:00 p.m. Las eliminatorias del XXVIII Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez se realizarán entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m.

La celebración se cerrará el domingo 15 de noviembre con un festival gastronómico en el Parque Principal, la final del festival de duetos y el reconocimiento a la tercera edición del Oblea Fest en la Calle del Dulce. El evento concluye con un show de humor y la reaparición de Lo Nuestro, consolidando una semana completa de identidad y cultura santandereana.

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