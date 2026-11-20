La Alcaldía de Floridablanca anuncia la recreovía fija del 22 de noviembre. Conoce los horarios, rutas y recomendaciones para la jornada de deporte y recreación.

La ciudad de Floridablanca recuperará su espacio cotidiano para la actividad física y la convivencia social con la confirmación oficial de la próxima Recreovía Fija programada para el domingo 22 de noviembre. Esta iniciativa, impulsada directamente por la Alcaldía del municipio, busca reactivar el uso saludable del espacio público en una de las arterias viales más importantes del área metropolitana, garantizando una jornada segura y accesible para todos los residentes.

Detalles de la Ruta Horaria y Ubicación

La jornada iniciará puntualmente a las 8:00 de la mañana y se extenderá durante toda la mañana, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de múltiples actividades sin prisa. La ruta seleccionada para esta edición cubre un tramo estratégico de la autopista, iniciando en el punto conocido como TCC y finalizando en el retorno de Lagos 2, una zona de fácil acceso y alta visibilidad para los participantes.

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Programación de Actividades Físicas Recreativas

La Alcaldía del municipio ha diseñado una oferta variada que incluye clases grupales guiadas por instructores, juegos infantiles estructurados y zonas habilitadas específicamente para el ciclismo y el trotar. Este enfoque integral permite que personas de todas las edades encuentren una opción adecuada, desde los niños que buscan diversión hasta los adultos que desean mantener o iniciar un hábito de ejercicio regular en un entorno controlado.

Recomendaciones de Seguridad Hidratación Asistencia

Los organizadores enfatizan la necesidad de vestimenta cómoda y calzado deportivo adecuado, junto con la hidratación constante mediante el consumo de agua durante la actividad. Se insta a los asistentes a protegerse del sol utilizando protector solar y gorra, llegando temprano para asegurar su participación desde el inicio de la programación y respetando la señalización que separa a ciclistas, corredores y zonas de juegos infantiles.

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Impacto Comunitario y Convivencia Social

Esta edición de la recreovía representa una apuesta clara de la administración municipal por promover estilos de vida saludables y fortalecer los lazos vecinales a través del deporte. Al convertir temporalmente la autopista en un punto de encuentro, la iniciativa fomenta una nueva forma de vivir la ciudad, donde la movilidad peatonal y recreativa prevalece sobre el tránsito vehicular habitual, ofreciendo una experiencia de convivencia familiar única en la vía.

Invitación Oficial Cierre de Jornada

La administración pública ha emitido una invitación abierta a toda la comunidad de Floridablanca para participar activamente en esta jornada sin costo alguno. El mensaje final de la Alcaldía reafirma el compromiso con el bienestar colectivo, asegurando que este domingo las calles se transformarán en espacios de alegría, salud y encuentro social, dando así comienzo a una mañana dedicada exclusivamente al disfrute familiar y la actividad física al aire libre.