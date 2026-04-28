FMI advierte sobre graves consecuencias económicas por el conflicto en Oriente Medio

El Fondo Monetario Internacional alerta sobre el impacto de la guerra en el estrecho de Ormuz en la economía global, con riesgos de estanflación, inflación y escasez de combustible. Los bancos centrales y los gobiernos deben actuar para proteger a los más vulnerables.

Las perspectivas económicas mundiales se han oscurecido significativamente, según advierte la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva, quien insta a los gobiernos a prepararse para escenarios adversos.

Tras los impactos de la pandemia de covid-19, la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas, el conflicto en el estrecho de Ormuz ha dejado a muchos países en una situación de extrema vulnerabilidad. Los ciudadanos y las empresas de naciones que dependen de importaciones energéticas, con márgenes fiscales reducidos y altos niveles de endeudamiento, serán los más afectados por las consecuencias económicas de esta crisis.

La principal preocupación radica en cómo equilibrar la inflación sin ahogar el crecimiento, un desafío en el que los bancos centrales tendrán un papel crucial. En Europa, el temor a una estanflación (inflación sin crecimiento) es palpable, mientras que en Estados Unidos, el repunte inflacionario, que saltó del 2,4% al 3,3% en solo un mes, genera inquietud.

La situación podría agravarse si la guerra en Oriente Medio se prolonga, obligando a los bancos centrales, como el Banco de la República en Colombia, a subir los tipos de interés para contener los precios. El FMI recomienda que los gobiernos utilicen su margen fiscal para proteger a los sectores más vulnerables.

La crisis en el estrecho de Ormuz, por donde antes transitaba el 20% del petróleo mundial, ha dejado varados 426 petroleros en el golfo Pérsico desde el 28 de febrero, generando una escasez sin precedentes en el mercado energético global. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha subido de 3,78 a 4,16 dólares por galón, el mayor aumento mensual desde 1957, lo que ha generado malestar en la población, ya que el transporte por carretera es esencial en el país.

Aunque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, la escasez de combustible afecta a sectores como la aviación, que podría enfrentar problemas de suministro en semanas. La Comisión Europea ha aconsejado a las empresas evitar los viajes en avión, y las aerolíneas ya preparan estrategias para mitigar el impacto.

Los consumidores sentirán el golpe en sus bolsillos, especialmente en las vacaciones de mediados de año, cuando los precios de los servicios aéreos y el queroseno, que supera los 150 dólares por barril, se disparen. La necesidad de un acuerdo de no agresión en la región es urgente para restablecer el flujo de gas natural y mercancías, pero el FMI advierte que el daño ya está hecho.

Incluso si las hostilidades cesan pronto, la recuperación será lenta, con previsiones de crecimiento mundial reducidas y una inflación persistente. La incertidumbre generada por la guerra ha llevado a la mitad de los países a aumentar sus presupuestos de defensa, lo que podría impulsar el PIB mundial en un 3%, pero también incrementaría el endeudamiento público, la inflación y reduciría el gasto social





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