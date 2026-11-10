FMI alerta sobre insostenibilidad fiscal de Colombia y anuncia misión técnica

El Fondo Monetario Internacional advierte que la situación fiscal de Colombia no es sostenible por el déficit primario y la deuda. Una misión técnica viajará a Bogotá en noviembre para evaluar alternativas de estabilización financiera.

El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha emitido una advertencia directa sobre la insostenibilidad de la situación fiscal de Colombia debido al tamaño del déficit primario y al aumento constante de la deuda pública. El organismo multilateral confirmó que enviará una misión técnica a Bogotá a principios de noviembre para evaluar alternativas que permitan estabilizar las finanzas del país y evitar riesgos mayores en la economía.

Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, señaló durante una conferencia de prensa realizada en Bangkok, Tailandia, que el déficit primario de Colombia equivale a 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB, un nivel que calificó como muy alto y preocupante. Además, indicó que la deuda pública ya representa 60% del PIB y continúa en aumento, lo que evidencia una presión creciente sobre las cuentas estatales.

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Déficits Fiscales y Proyecciones Económicas

La preocupación del FMI se da en medio del deterioro de las cuentas fiscales de Colombia, donde el déficit fiscal fue de 6,4% del PIB en 2025 y las proyecciones apuntan a que podría llegar a 7,2% al cierre de 2026. El déficit primario, que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses de la deuda, permite observar la presión que enfrenta el Estado para financiar sus obligaciones sin depender del endeudamiento adicional.

Esta situación no es sostenible ni viable, afirmó Nigel Chalk, quien subrayó que la trayectoria actual de los gastos y la deuda requiere una acción inmediata para evitar consecuencias negativas a largo plazo. El organismo multilateral enfatiza que mantener estos niveles de endeudamiento podría limitar la capacidad de respuesta del Gobierno ante futuras crisis económicas o shocks externos.

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Visita Técnica y Diálogo con el Gobierno

El Ministerio de Hacienda informó que una misión técnica del FMI visitará Bogotá a principios de noviembre para continuar las conversaciones sobre las finanzas públicas y examinar posibles alternativas de apoyo para el país. En esta primera etapa, las reuniones se concentrarán en la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, un mecanismo mediante el cual el organismo evalúa periódicamente la situación económica y financiera de sus países miembros.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó el acompañamiento del organismo en este proceso y señaló que contribuye a fortalecer la confianza en Colombia. La visita se suma a los contactos que el Gobierno ha sostenido con representantes del FMI en las últimas semanas, incluyendo una reunión en Washington entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y representantes del FMI para avanzar en el acercamiento entre las partes.

Estrategias de Estabilización y Próximos Pasos

La advertencia se conoce después de que el Gobierno colombiano retomara los acercamientos con el FMI para buscar opciones de apoyo financiero y avanzar en una estrategia de estabilización fiscal. La llegada de la misión técnica permitirá al Gobierno avanzar en las conversaciones sobre las medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas y mejorar las condiciones de financiamiento del país.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La misión técnica evaluará alternativas concretas para reducir el déficit y controlar la deuda, en un contexto donde el Gobierno ha considerado recortes y más inversión para impulsar a Colombia. El Ministerio de Hacienda también ha planteado recortes en diversos sectores para intentar reducir el déficit en $42 billones, una medida que se alinea con los esfuerzos de estabilización fiscal recomendados por el FMI.

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El contexto económico actual muestra que el Gobierno colombiano está buscando activamente salidas para mejorar su posición fiscal, dada la alta carga de la deuda y los déficits crecientes. La visita de finales de septiembre de Nigel Clarke, subdirector gerente del organismo, también manifestó su interés en acompañar los esfuerzos para fortalecer la credibilidad económica, lo que indica una voluntad mutua de trabajar en la solución de estos problemas estructurales.