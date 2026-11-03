FMI respalda paquete fiscal de Colombia ante Congreso

El FMI celebra la iniciativa colombiana para equilibrar finanzas públicas. Conoce los detalles de la ley 477 de 2026 y su impacto en la economía nacional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un respaldo explícito a la decisión del Gobierno colombiano de enviar al Congreso un paquete de medidas diseñado para corregir los desequilibrios estructurales de las finanzas públicas. Este apoyo institucional confirma que la iniciativa representa una acción significativa para abordar los desafíos fiscales acumulados y fortalecer la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas estatales.

Respald oficial y contexto fiscal

La declaración fue emitida por Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, quien destacó la importancia estratégica de la radicación del proyecto de ley de rescate fiscal promovido por la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Kozack enfatizó que celebrar esta decisión es fundamental para enfrentar los desafíos fiscales heredados por la nueva administración y asegurar la estabilidad económica del país.

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El pronunciamiento se produce en un momento crítico, marcado por las intensas presiones que enfrenta Colombia debido al elevado déficit fiscal, el alto costo del servicio de la deuda pública y las crecientes necesidades de financiación del Estado. A pesar de este respaldo, el organismo multilateral aclaró que su declaración se refiere estrictamente a la decisión de presentar el paquete y no constituye un aval técnico a cada una de las medidas tributarias o presupuestales específicas incluidas en el articulado.

Detalles de la ley 477 de 2026

El proyecto de ley 477 de 2026, radicado formalmente el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, establece un marco regulatorio robusto compuesto por 106 artículos. Esta iniciativa propone una combinación compleja que incluye la reducción del gasto público, ajustes tributarios profundos y medidas destinadas a estimular la actividad económica de manera sostenible.

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Uno de los pilares centrales de la propuesta del Ejecutivo nacional es que aproximadamente el 70% del esfuerzo fiscal necesario provendrá de eficiencias presupuestales y recortes directos en gastos estatales no esenciales. El porcentaje restante de la recaudación y el ajuste se conseguirá mediante modificaciones en la materia de recaudo, lo que implica una reestructuración significativa de cómo el Estado administra sus recursos y genera ingresos.

La estrategia contempla una revisión exhaustiva de contratos existentes, un ajuste en el funcionamiento de las entidades públicas y la eliminación de gastos considerados prescindibles. Además, se incluyen acciones concretas para combatir la evasión y el contrabando, así como la venta selectiva de activos estatales que actualmente no están generando ingresos suficientes para justificar su mantenimiento.

Impacto tributario y proyecciones financieras

En el ámbito tributario, el texto legal propone cambios en el impuesto de renta de personas naturales y empresas, así como en la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) y la creación de nuevos gravámenes para actividades económicas específicas. Un elemento destacado es la reducción gradual de la tarifa general del impuesto de renta empresarial, la cual descenderá de 35% a 33% en 2027 y alcanzará el 31% a partir de 2028.

El Gobierno estima que el conjunto integral de medidas permitiría mejorar las finanzas públicas en $51 billones durante el año 2027 y en más de $122 billones para 2030. Estas proyecciones económicas dependen estrictamente de la aprobación legislativa del proyecto y de la aplicación efectiva de las disposiciones que finalmente queden plasmadas en la ley promulgada.

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La radicación de este paquete fiscal ocurrió inmediatamente después de la expedición del Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en $634,9 billones. De este monto total, $391,38 billones están destinados al funcionamiento, $155,43 billones cubren el servicio de la deuda y $88,14 billones se asignan a la inversión. Según los supuestos presupuestales, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4% del producto interno bruto (PIB) en 2027.

Próximos pasos legislativos

Durante la presentación oficial, el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió sobre el impacto crítico del pago de intereses en los recursos del Estado, señalando que uno de cada tres pesos recibidos por impuestos se destina a este compromiso. La discusión legislativa deberá determinar cómo se distribuye el esfuerzo de ajuste entre la reducción del gasto y los cambios tributarios, definiendo el alcance final de las modificaciones al IVA y al impuesto de renta.

El proyecto debe someterse a la aprobación de las comisiones económicas correspondientes antes de ser debatiendo en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. El Gobierno ha expresado su intención de avanzar en la discusión durante las últimas semanas del periodo ordinario de sesiones, el cual finaliza el 16 de diciembre, buscando agilizar el proceso para estabilizar las cuentas públicas.