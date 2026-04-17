FMI Restablece Relaciones con Venezuela Tras Años de Suspensión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reanuda oficialmente sus relaciones con el gobierno venezolano, tras un período de suspensión desde 2019 debido a disputas sobre el reconocimiento gubernamental. La decisión, apoyada por la mayoría de miembros, permitirá la recopilación de datos económicos, evaluaciones técnicas y posibles mecanismos de apoyo financiero para Venezuela.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ha anunciado oficialmente la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela , liderado actualmente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta decisión, confirmada por la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, cuenta con el respaldo mayoritario de los países miembros del FMI y marca un punto de inflexión significativo en la interacción del país caribeño con instituciones financieras internacionales.

El FMI retoma sus vínculos con la administración venezolana siguiendo los procedimientos habituales y el consenso necesario dentro de la institución, lo cual se traduce en un retorno a la normalidad operativa tras un periodo de distanciamiento. La relación entre el FMI y Venezuela se encontraba suspendida desde marzo de 2019. Esta interrupción se debió a profundas disputas sobre el reconocimiento del gobierno legítimo del país. En aquel momento, la comunidad internacional se encontraba dividida, con una parte apoyando al gobierno de Nicolás Maduro y otra reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino. Esta polarización diplomática llevó al FMI a congelar sus vínculos con Caracas, imposibilitando la colaboración y el acceso a recursos y asesoramiento técnico. La reanudación de estas relaciones representa un avance crucial en la normalización financiera de Venezuela y abre un nuevo camino para una interacción más fluida con organismos multilaterales, allanando el terreno para futuras colaboraciones y apoyos. Este restablecimiento de vínculos permitirá que Venezuela retome procesos esenciales que habían estado paralizados. Entre ellos, se incluye la recopilación y el análisis de datos económicos fundamentales para el país, la realización de evaluaciones técnicas especializadas por parte del FMI y, en caso de que el país lo solicite formalmente, la exploración de eventuales mecanismos de apoyo financiero. La importancia de esta medida ha sido reconocida por diversos países miembros del FMI. España, por ejemplo, había anticipado previamente la trascendencia de este paso, destacando su papel potencial en la estabilización de la compleja situación económica que atraviesa Venezuela. El anuncio se produce en un momento de importantes cambios políticos y financieros en el país, configurando un nuevo escenario en las relaciones internacionales de Venezuela y facilitando su acceso a organismos clave como el FMI, lo que podría tener repercusiones significativas en su recuperación económica y su proyección global





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