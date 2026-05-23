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FNA abre en Bogotá la feria ‘FNA por Colombia’ para facilitar créditos hipotecarios y trámites de vivienda

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FNA abre en Bogotá la feria ‘FNA por Colombia’ para facilitar créditos hipotecarios y trámites de vivienda
FNA Por ColombiaFeria De ViviendaCreditos Hipotecarios Por Fna
📆5/23/2026 12:15 AM
📰lafm
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció que desde 2026 financiará el 100% del valor de la vivienda, eliminando la cuota inicial y facilitando el acceso a crédito hipotecario para miles de familias en Colombia. La feria ‘FNA por Colombia’ se realiza en Bogotá para garantizar un fácil acceso a créditos hipotecarios y programas de viviendadirected at everyone dreaming of having their own house. The event features houses, property programs, public bodies and financing options for buying a house. It provides an opportunity for both FNA members and non-members to boost up their application process, as well as to take part in the festival and join the FNA. With special financing options like financing up to 100% of the property value, home improvement programs with no collateral security and benefits for young people.

FNA abre en Bogotá la feria 'FNA por Colombia' para facilitar créditos hipotecarios y trámites de vivienda en un solo lugar, con ofertas y asesoría para jóvenes y familias.

El Fondo Nacional del Ahorro anunció que desde 2026 financiará el 100% del valor de la vivienda, eliminando la cuota inicial y facilitando el acceso a crédito hipotecario para miles de familias en Colombia. abrió en Bogotá una nueva feria de vivienda dirigida a todos los colombianos que sueñan con tener casa propia. El evento, denominado ‘FNA por Colombia’, reúne constructoras, entidades públicas, cajas de compensación e inmobiliarias para facilitar el acceso a créditos hipotecarios y programas de vivienda

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