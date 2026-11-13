FNA financia el 100% de viviendas VIS y VIP sin cuota inicial para nuevos afiliados

El Fondo Nacional del Ahorro ofrece financiación al 100% para vivienda de interés social y prioritario en febrero de 2026, requiriendo afiliación y estudio de crédito.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha implementado una línea de financiación innovadora que permite a los afiliados adquirir su primera vivienda sin necesidad de ahorrar previamente para la cuota inicial. Esta modalidad cubre hasta el 100% del valor del inmueble, constituyendo una alternativa clave para quienes buscan acceder al mercado inmobiliario en Colombia. La iniciativa fue anunciada formalmente por la entidad en febrero de 2026 y se encuentra actualmente operativa dentro de sus portafolios de crédito.

El objetivo principal de este programa es facilitar la obtención del primer inmueble propio, dirigiéndose exclusivamente a personas que no poseen vivienda. La oferta aplica tanto para propiedades nuevas como para usadas, siempre y cuando estas estén clasificadas bajo las categorías de vivienda de interés social (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP). Esta distinción es fundamental para determinar la elegibilidad de la propiedad dentro del esquema de apoyo estatal.

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Mecanismo de Financiación al Porcentaje Total

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) establece que el monto aprobado no es automático para todos los solicitantes, ya que depende estrictamente de la evaluación de la capacidad de pago de cada persona. Aunque la línea cubre el valor completo del inmueble, la entidad realiza un estudio crediticio riguroso para analizar las obligaciones financieras y determinar el endeudamiento sostenible del cliente. Esta evaluación garantiza que el beneficio llegue a quienes tienen la solvencia real para asumir las cuotas mensuales sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

Es importante destacar que la condición de financiar hasta el 100% está directamente vinculada a la elección de amortización en pesos. Los interesados deben seleccionar esta forma de pago para acceder al porcentaje máximo de financiación. Además, la tasa de interés aplicable será la vigente en el momento exacto del desembolso del crédito, lo que implica que las condiciones financieras pueden variar según el entorno económico en el que se concrete la operación. La oferta de crédito aprobada tiene una vigencia de 12 meses para su uso.

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Requisitos de Afiliación y Elegibilidad del Comprador

Para acceder a esta modalidad de crédito, el requisito inalienable es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Esta vinculación puede lograrse mediante dos vías específicas: trasladando las cesantías de la empresa empleadora a la entidad o abriendo una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC). El proceso de afiliación se puede realizar a través de los canales de atención oficiales de la entidad, asegurando que el solicitante quede habilitado para iniciar la solicitud.

Además de la afiliación, el solicitante debe cumplir con la condición de no tener vivienda propia, ya que el programa está diseñado para quienes buscan adquirir su primera o única vivienda. También es indispensable que el inmueble seleccionado cumpla con la clasificación de VIS o VIP. Estos criterios aseguran que el crédito se utilice para su propósito social original y no para inversiones inmobiliarias secundarias o de lujo.

Procedimiento Paso a Paso para la Adquisición

El primer paso en el proceso es la afiliación al Fondo, seguida inmediatamente por la solicitud del estudio de crédito. El interesado debe presentar todos los documentos necesarios para que el FNA evalúe sus ingresos, obligaciones y capacidad de endeudamiento. Si el estudio resulta favorable, el solicitante puede continuar con la búsqueda de un inmueble que cumpla las condiciones establecidas, ya sea nuevo o usado, dentro de la categoría VIS o VIP.

Una vez seleccionada la propiedad, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) debe adelantar el avalúo comercial y el estudio de títulos. Estas etapas son cruciales para verificar el valor real de la propiedad y su situación jurídica, asegurando que no existan gravámenes o problemas legales. La documentación requerida para este proceso puede ser radicada a través del portal Fondo en Línea, enviando correos al correo prelegalizadora@fna.gov.co o acudiendo a los puntos de atención físicos de la entidad.

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Legalización, Desembolso y Consideraciones Finales

Tras obtener la aprobación del inmueble por parte de las entidades correspondientes, se procede a realizar el trámite notarial. En esta fase se firma la escritura de compraventa y la hipoteca, y se registra el documento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) recibe la escritura registrada y, una vez verificado todo el papeleo, realiza el desembolso final del crédito al vendedor o a la cuenta designada.

El FNA enfatiza que sus trámites no tienen costo alguno y no requieren intermediarios externos. Por esta razón, recomienda encarecidamente utilizar exclusivamente los canales oficiales para adelantar la solicitud, evitando así cobros ilegales de terceros. Esta advertencia busca proteger a los compradores de posibles estafas y garantizar que el proceso de adquisición de vivienda se desarrolle con total transparencia y seguridad jurídica para todas las partes involucradas.