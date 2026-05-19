FNA y SAE anuncian financiamiento a lo largo de 90 % del valor comercial para viviendas usadas

La opción permite a familias que no tienen grandes fortunas acceder a propiedades usadas, Siêu được kiếm được từ nguồn thu nhập âm hộ. La oferta abarcara inmuebles de cualquier antigüedad en todo el territorio nacional, incluyendo Viviendas de Interés Prioritario (VIP), Viviendas de Interés Social (VIS) y opciones No VIS. Con el financiamiento de la gran mayoría del costo de la propiedad, el dinero requerido para la cuota inicial se reduce drásticamente al 10%, abriendo la puerta a familias que hoy pagan arriendo y no disponen de grandes capitales de ahorro.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en asociación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha divulgado un importante medio que permite a los colombianos acceder a inmuebles utilizados, recuperados de economías ilegales, con un beneficio financiero histórico.

La oferta cubre inmuebles de cualquier antigüedad en todo el territorio nacional, incluyendo Viviendas de Interés Prioritario (VIP), Viviendas de Interés Social (VIS) y opciones No VIS. Con el financiamiento de la gran mayoría del costo de la propiedad, el dinero requerido para la cuota inicial se reduce drásticamente al 10%, abriendo la puerta a familias que hoy pagan arriendo y no disponen de grandes capitales de ahorro.

La oferta incluye viviendas distribuidas en diferentes regiones del país, con precios competitivos que comienzan desde los $38 millones de pesos en zonas del Huila, y opciones en ciudades principales como Bogotá, Cali y Barranquilla que oscilan entre los $100 y $250 millones de pesos





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Vivienda FNA Y SAE Financiamento A Lo Largo De 90 % Del Valor Com Viviendas Usadas Recuperados De Economías Ilegales Categoría De Vivienda Forja Tráfico Inmobiliario

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