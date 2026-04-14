FND respalda a alcaldes y critica advertencias de Petro sobre destituciones

La Federación Nacional de Departamentos expresa su apoyo a los alcaldes tras las declaraciones del presidente Petro sobre posibles destituciones por el tema del avalúo catastral, enfatizando la autonomía territorial y la necesidad de prudencia en el discurso público.

Este lunes 13 de abril, la Federación Nacional de Departamentos ( FND ) alzó su voz en apoyo a los alcaldes del país, luego de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro , las cuales desencadenaron una serie de reacciones y controversias desde las regiones. El pronunciamiento presidencial, transmitido a través de su cuenta de X, trasladó la responsabilidad a las autoridades territoriales frente a la situación generada por el paro y los bloqueos relacionados con el aumento del avalúo catastral . Además de esta transferencia de responsabilidades, el jefe de Estado emitió advertencias sobre posibles sanciones disciplinarias para aquellos alcaldes que no presentaran propuestas concretas para resolver la problemática. En su declaración, el mandatario fue enfático al afirmar que los alcaldes que no presenten iniciativas de acuerdo, estarían alterando el orden público y serían destituidos de inmediato. Adicionalmente, dirigió una advertencia específica al gobernador de Santander, instándole a convocar a los alcaldes de su jurisdicción para trabajar en acuerdos sobre la tasa predial en los concejos municipales, argumentando que la paz es un derecho fundamental y que la función de un gobernador no es engañar a su pueblo. La FND , ante este escenario, emitió un comunicado oficial manifestando su solidaridad con los alcaldes del país, quienes, según la entidad, son autoridades legítimamente elegidas por la ciudadanía para gobernar sus territorios, dentro del marco constitucional y legal establecido. El comunicado subrayó la legitimidad democrática con la que los mandatarios locales ejercen sus funciones, resaltando la autonomía de las entidades territoriales, consagrada en la Constitución Política de Colombia. La FND recordó que los alcaldes son jefes de la administración local, elegidos por voto popular, y no están sujetos a subordinación jerárquica al Gobierno nacional.

El comunicado de la FND también abordó las interpretaciones erróneas que podrían surgir en torno a la permanencia de los alcaldes en sus cargos. La entidad enfatizó que cualquier declaración que sugiera la facultad de ordenar la remoción inmediata de los alcaldes carece de fundamento legal y desconoce los procedimientos y autoridades que la ley establece para este tipo de situaciones. En este sentido, la FND hizo referencia a precedentes en los que decisiones de órganos de control, incluso aquellos que supervisan a las autoridades electas por voto popular, han sido revocadas en aras de proteger los derechos políticos y la autonomía territorial. Este recordatorio tiene como objetivo destacar la importancia de salvaguardar los principios fundamentales que rigen el Estado de derecho y el respeto por la voluntad popular. La Federación Nacional de Departamentos enfatizó la necesidad de una prudencia en el discurso público, instando a la responsabilidad institucional en el uso del lenguaje. Se busca evitar la desinformación y las interpretaciones que puedan socavar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático.

Finalmente, la FND subrayó la importancia de la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, pero siempre dentro de un marco de respeto a la autonomía, la legalidad y el orden constitucional. Se reconoce la necesidad de una coordinación efectiva para el progreso del país, pero se insiste en que esta coordinación debe ser respetuosa con la autonomía de las regiones y ajustarse a las normas legales vigentes. La FND, con su pronunciamiento, busca defender la institucionalidad y los principios democráticos que rigen el país, así como garantizar que las acciones del Gobierno nacional se desarrollen dentro de un marco de respeto y diálogo con las autoridades territoriales. La entidad reitera su compromiso con la defensa de la autonomía regional y el fortalecimiento de la gobernabilidad local, asegurando que cualquier medida que se tome respete la Constitución y las leyes colombianas. El respaldo a los alcaldes y la llamada a la prudencia reflejan la preocupación de la FND por el clima político actual y la necesidad de mantener un equilibrio entre las diferentes esferas del poder, protegiendo así la estabilidad y el desarrollo del país.





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