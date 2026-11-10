Fogafín y la protección de depósitos: lecciones tras la crisis de Ueno Bank

El caso de Ueno Bank en Paraguay reactiva el debate sobre la seguridad bancaria. Conozca cómo el Seguro de Depósitos de Fogafín protege hasta $50 millones en Colombia ante quiebras.

La intervención de una entidad bancaria genera incertidumbre inmediata entre los ahorradores. El reciente caso de Ueno Bank en Paraguay, donde el Banco Central de Paraguay ordenó la resolución de la entidad el 2 de noviembre de 2026, ha llevado a la población a cuestionar la seguridad de sus fondos. En Colombia, esta situación sirve para aclarar los mecanismos de respaldo disponibles.

Mecanismos de protección y solvencia bancaria

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, conocido como Fogafín, administra el Seguro de Depósitos en Colombia. Este instrumento garantiza la devolución de hasta $50 millones por persona y por entidad financiera inscrita. La protección es automática y no requiere contratar pólizas adicionales ni pagar cuotas adicionales. Los productos amparados incluyen cuentas de ahorro, corrientes, CDT y depósitos electrónicos.

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Diferencias con la crisis de Ueno Bank en Paraguay

Ueno Bank contaba con cerca de 2,9 millones de clientes antes de su colapso. El banco paraguayo había caído por debajo del 50% del mínimo de solvencia exigido. En Colombia, no existe una entidad en situación equivalente actualmente. La Superintendencia Financiera vigila la solvencia para evitar riesgos sistémicos. El Fondo de Garantías de Depósitos en Paraguay cubre hasta 75 salarios mínimos, un modelo diferente al colombiano.

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Límites de cobertura y gestión de saldos

El límite de $50 millones se calcula sobre el total de depósitos protegidos en una misma entidad. Si un cliente tiene $80 millones distribuidos en productos del mismo banco, Fogafín responde por un máximo de $50 millones. Los $30 millones restantes deben reclamarse en el proceso de liquidación. Esta regla aplica por institución, no por cuenta individual. Mantener saldos en distintas entidades amplía la cobertura total.

Funcionamiento preventivo y próximos pasos

Fogafín monitorea instituciones para actuar ante inviabilidad. Su función es similar a una sala de urgencias financiera. La entidad está preparada para intervenir cuando se presenta una situación crítica. Las autoridades pueden ordenar capitalización o reorganización antes de la liquidación. Estos pasos buscan proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero colombiano.